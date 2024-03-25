الخرطوم: كشفت منظمة أطباء بلا حدود في السودان أن اللقاحات لم تعد متوفرة في ولاية جنوب دارفور، وإن مخزونات الأغذية العلاجية أصبحت شبه فارغة في جميع أنحاء الولاية.

فقد عبرت المنظمة في بيان، اليوم الاثنين، عن قلقها من أنه "بحلول الشهر المقبل لن يكون هناك ما نقدمه"، لافتة إلى أن جزءا كبيرا من السكان بحاجة للمساعدة فورا.

التطعيمات غير متوفرة

وأضافت "منذ أسبوعين، قامت فرق منظمة أطباء بلا حدود في جبل مرة، جنوب دارفور، بإعطاء آخر الجرعات المتبقية من اللقاحات الخماسية وشلل الأطفال والحصبة المتوفرة في الولاية بأكملها، وهي الآن مضطرة إلى عدم استقبال المرضى الذين يبحثون عن التطعيمات".

كذلك تابعت "في جنوب دارفور نفدت اللقاحات منذ أسابيع. كما نفدت في روكيرو وزالنجي بوسط دارفور، وكذلك الفاشر ومخيم زمزم بشمال دارفور. والآن نحن نرى أطفالا معرضين لأمراض ومضاعفات خطيرة يمكن الوقاية منها تماما، وهناك خطر كبير لتفشي الأمراض".

"العقبات الممنهجة"

واعتبرت المنظمة أن ما سمتها "العقبات الممنهجة" تؤثر على الإمدادات المنقذة للحياة في جميع أنحاء السودان، مؤكدة على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق "لأن حياة الكثيرين تعتمد عليها".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية حذرت منذ بداية الصراع من تفشي الملاريا وحمى الضنك والحصبة في السودان، مشيرة إلى أن ملايين الأطفال والسيدات الحوامل يعانون من سوء التغذية الحاد.