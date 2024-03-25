إيلاف من الرباط: جرى، اليوم الإثنين، انتخاب المستشارة الجماعية فتيحة المودني، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار المشارك في الحكومة، بالغالبية، رئيسة للمجلس الجماعي (عمدة) لمدينة الرباط، خلفا لأسماء غلالو، المنتمية للحزب نفسه، والتي كانت قدمت استقالتها من العمدية في وقت سابق.

وحصلت المودني، وهي ثاني إمرأة تصبح عمدة للعاصمة المغربية، على 66 صوتا من أصل81، بينما صوت ضدها 7 أعضاء، فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت، وغاب أربعة آخرون.

ودعت المودني في كلمة ألقتها عقب انتخابها عمدة للرباط أعضاء المكتب الجديد للمجلس إلى "الاشتغال يدا في يد"، مضيفة أن المكتب مقبل على تحديات كبرى تستوجب التنسيق بين كافة مكوناته.

وشددت العمدة الجديدة على أهمية تدبير المشاريع الكبرى التي تشهدها العاصمة الرباط للارتقاء بها إلى مصاف العواصم العالمية.

وجرى انتخاب العمدة الجديدة للرباط، تبعا للاتفاق بين مكوّنات الغالبية الحكومية (التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال) على تقديم المدني مرشحة لخلافة العمدة السابقة.

إلى جانب ذلك، جرى أيضا انتخاب نواب عمدة الرباط، وهم تسعة نواب ينتمون لأحزاب الغالبية، ونائب من المعارضة ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي.