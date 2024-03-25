الرياض: أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عن تنظيم حدث كبير على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن، ضمن "موسم الرياض".

وشهدت السنوات الأخيرة إقامة نزالات كبيرة تحت رعاية تركي آل الشيخ في السعودية، مثل مواجهة الملاكم البريطاني تايسون فيوري والفرنسي فرانسيس نغانو، مقاتل رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، ونزال الملاكم البريطاني الآخر أنتوني جوشوا ضد نغانو أيضا، إضافة إلى المواجهة المنتظرة بين فيوري وبطل العالم الأوكراني أولكسندر أوسيك، في 18 مايو المقبل.

وقال آل الشيخ في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أنا أتحدث وأفكر وأدرس مع فرانك وارين وإيدي هيارن، وهما من مروجين لنزالات الملاكمة للقيام بحدث ضخم في وبمبلي في الربع الثالث من العام الحالي، كإعلان تجاري لموسم الرياض".

وتأتي هذه الأخبار بعد أسبوع واحد من إعلان إيدي هيارن أن أنتوني جوشوا وتايسون فيوري يمكن أن يوقعا على اتفاق لخوض نزالين لمواجهة بعضهما البعض مع إمكانية إقامة أحد النزالين في ملعب "ويمبلي".

يذكر ن جوشوا نجح في التفوق على نغانغو في نزال بينهما بالمملكة العربية السعودية مطلع شهر مارس الجاري.

ومن جانبه، تحدث هيارن عن آل الشيخ قائلا: "هناك رجل نبيل يدعى تركي آل الشيخ، ومن الواضح أنه شخصية مؤثرة جدا في الرياضة والترفيه في المملكة العربية السعودية".

وأتم: "من المدهش أنه يتحدث عن إقامة نزالين بين فيوري وإيه جيه أحدهما في المملكة والآخر في ويمبلي".