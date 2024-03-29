إيلاف من بيروت: يبدو أن موسكو مصرة على ربط هجوم كروكوس الدامي بأوكرانيا. فقد صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قالًا إن دول الغرب تحاول إقناع روسيا بأن لا علاقة لأوكرانيا لمجزرة كروكوس، "لكن موسكو لا يسعها استبعاد ذلك".

يبدو أن هذا الإصرار يجد له صدى في الولايات المتحدة نفسها، بعدما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن أجهزة الأمن في أميركا وأوروبا "أخفت عن الاستخبارات الروسية معلومات عن الهجوم".

أضافت الصحيفة الأميركية أن العداء المتصاعد بين موسكو وواشنطن "منع المسؤولين الأميركيين من تمرير معلومات إضافية عن مخطط إرهابي في قلب موسكو، خشية أن تعلم السلطات الروسية بمصادر واشنطن أو أساليبها الاستخباراتية".

من المستفيد؟

أضاف لافروف في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "الغرب يحاول بنشاط مثير للشبهات إقناعنا بأنه لا ينبغي الاشتباه بضلوع أوكرانيا، وذلك ليس فقط علنيا، بل أيضا في اتصالات عبر قنوات بعثاتنا الدبلوماسية. وهو لا يفسر لنا السبب. لكن من وجهة نظر المنطق السليم، عندما نطرح السؤال: من المستفيد من ذلك؟ وهذا السؤال يطرح دائما عندما ترتكب جرائم يجب التحقيق فيها، لا يمكننا استبعاد أوكرانيا".

تابع لافروف: "إننا لا نخرج بأي استنتاجات نهائية قبل انتهاء التحقيق، لكن يحق لنا ألا نستبعد فرضيات بديهية، علما أن من ارتكبوا هذه العملية الإرهابية كانوا يحاولون الهروب باتجاه أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن الغرب "يحاول إقناع الجميع بأن هذا العمل نفذه تنظيم داعش، وينبغي عدم الاشتباه بأي طرف آخر".

إلى ذلك، نقلت "روسيا اليوم" عن لجنة التحقيق الروسية الخميس توصلها إلى أدلة على "صلة بين الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم في مجمع كروكوس والقوميين الأوكرانيين".

تحقيق وأدلة

وكان الهجوم على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" قد حصل مساء الجمعة 22 مارس الجاري، حين فتح مسلحون النار على الموجودين في حفل موسيقي، وقتلوا 143 شخصًا.

وبحسب بيان أصدرته لجنة التحقيق ونشرته نشر على قناتها في "تليغرام"، تؤكد النتائج الأولية الطبيعة المخططة لأعمال الإرهابيين والإعداد الدقيق والدعم المالي من منظمي الجريمة، "ونتيجة العمل مع الإرهابيين المعتقلين وتحري الأجهزة التقنية التي ضبطت بحوذتهم وتحليل المعلومات في ما يتعلق بالمعاملات المالية، تم الحصول على أدلة تؤكد ارتباطهم بالقوميين الأوكرانيين".

وأكدت اللجنة أن البيانات تفيد بأن منفذي الهجوم تلقوا مبالغ مالية كبيرة وعملات مشفرة من أوكرانيا، في ما يشبه التكرار لما قاله ألكسندر بورتنيكوف، مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الثلاثاء: "اعترافات المعتقلين في قضية الهجوم الإرهابي علىكروكوس تؤكد وجود أثر أوكراني في العملية".