إيلاف من بيروت: قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن البنتاغون يجري "محادثات" مبكرة بشأن خطط محتملة لتمويل قوة حفظ سلام دولية في قطاع غزة، وذلك نقلًا عن اثنين من مسؤولي وزارة الدفاع ومسؤولين أميركيين آخرين تحدثوا لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية.

وبحسب التقرير، يجري مسؤولو إدارة بايدن محادثات أولية حول الأمن والاستقرار في غزة ما بعد الحرب ويدرسون عددًا من الخيارات، "بما فيها اقتراح للبنتاغون للمساعدة في تمويل قوة متعددة الجنسيات أو فريق لحفظ السلام".

لن نشارك

وقال المسؤولون إن أي قوات أميركية لن تشارك في هذه القوة، فيما أكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن التنسيق جاري مع الشركاء على سيناريوهات مختلفة للحكم المؤقت والهياكل الأمنية في غزة بمجرد انحسار الأزمة. أضاف: "أجرينا محادثات مع الإسرائيليين وشركائنا حول العناصر الأساسية لليوم التالي في غزة عندما يحين الوقت اللائم".

رفض ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، التعليق على هذه المسألة، لكنه قال: "إن العمل الذي قمنا به مع شركائنا العرب هو وضع اقتراح ملموس حول الشكل الذي ستبدو عليه إدارة ما بعد الصراع، سواء في ما يتعلق بالأمن في غزة، أو إعادة إعمار غزة، أو المسار السياسي".

أضاف: "أجرينا مناقشات مع السعودية بشأن دمج إسرائيل مع جيرانها، ويستمر هذا العمل، لكن في مرحلة ما، هدفنا هو أن يكون لدينا شيء نضعه على الطاولة لكي تنظر فيه إسرائيل".