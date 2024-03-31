تل أبيب: طالب رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" ديدي بارنيا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتقديم تنازلات والسماح بعودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة من أجل إطلاق سراح المختطفين، وفق القناة 13 الإسرائيلية، والتي نقل عنها موقع "سكاي نيوز" هذه الأنباء.

في إطار المناقشات التي جرت في الأيام الأخيرة، سلم رئيس الموساد ديدي بارنيا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مفادها أن التسوية من جانب إسرائيل وعودة سكان غزة إلى شمال قطاع غزة فقط هي التي ستؤدي إلى ذلك. إلى انفراجة في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

بدوره، قال عضو مجلس الحرب، الوزير غادي آيزنكوت أنه يعتقد أن إسرائيل يمكن أن تكون مرنة بشأن مسألة عودة الفلسطينيين إلى الشمال من أجل التوصل إلى اتفاق.



وقال مسؤول مشارك في المفاوضات بشأن الصفقة إن الروح تشبه رسالة رئيس الموساد: "فقط إذا سمح رئيس الوزراء (نتانياهو) بالمرونة بشأن مسألة العودة إلى شمال قطاع غزة سيكون هناك اختراق في المفاوضات". لكن نتنياهو لم يتخذ قرارا حتى الآن.

وفي ظل احتجاج أهالي المختطفين في تل أبيب، حيث طالب الحاضرون بتنحي نتانياهو وقالوا إنه "يفسد الاتفاق"، غادر الأحد وفد إسرائيلي إلى القاهرة لبحث اتفاق وقف لإطلاق النار وصفة تبادى الأسرى.