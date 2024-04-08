إيلاف من لندن:أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة،مرسومًا ملكيًا يقضي بالعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية،بلغ عددهم 1584،وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك حمد مقاليد الحكم،وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر ،حسب بيان بثته وكالة الانباء البحرينية اليوم الاثنين .

وجاء في البيان أن العفو الملكي في البحرين ، يأتي انطلاقًا من حرص الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على تماسك وصلابة المجتمع البحريني ،والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية.

واضاف البيان ذاته أن العفو الملكي يراعي مبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، وإتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص.