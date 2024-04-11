موسكو: أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أن القوات الخاصة الأوكرانية قامت بمحاولة إنزال على جزيرة تيندروفسكايا كوسا في مقاطعة خيرسون، وأشرفت عليها وحدة من مشاة البحرية البريطانية.

وقال مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن: "تشرف وحدة من هيئة القوارب الخاصة التابعة لمشاة البحرية البريطانية على أنشطة مركز قوات العمليات الخاصة في القوات المسلحة الأوكرانية، ما يدل على المشاركة المباشرة لبريطانيا في الصراع"، وفق ما نقلته وكالة "تاس".

أتى ذلك بعدما أحبط جهاز الأمن الروسي، محاولة إنزال مظلي لعناصر من القوات الأوكرانية بتخطيط بريطاني في مقاطعة خيرسون، وأسفرت العملية عن أسر أحد جنود العمليات الخاصة الأوكرانية.

وبحسب جهاز الأمن الروسي فإن الجندي الأوكراني المحتجز أثناء إحباط محاولة الإنزال "قدم معلومات تفصيلية عن التدريب التخريبي في قاعدة كتيبة المشاة المدرعة "5-ريفليس"، وهي جزء من اللواء الـ20 في الفرقة "الحديدية" الثالثة الوحيدة ذات الاستعداد القتالي الدائم في بريطانيا".

أسر جندي أوكراني

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية، محاولة إنزال مجموعات تابعة للقوات الأوكرانية في تيندروفسكايا كوسا بمقاطعة خيرسون، وذلك بتخطيط من الاستخبارات البريطانية".

وأضاف البيان "خلال القتال، تم القضاء على مظليين من القوات الأوكرانية، وتم أسر الأوكراني يفغيني غورين، وهو جندي كبير في المركز البحري الـ 73 لقوات العمليات الخاصة في القوات الأوكرانية".

يذكر أن القوات الروسية سيطرت على خيرسون في الأيام الأولى من غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، لكن القوات الأوكرانية استعادتها قبل ما يزيد عن عام.

وأعلنت روسيا، العام الماضي، أنها ضمت مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون من أوكرانيا، رغم أنها لا تسيطر على كامل أراضيها، وفق وكالة "رويترز".