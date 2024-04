مرّ عام على اندلاع الحرب الأهلية في السودان، بين قوات الجيش من جهة وقوات الدعم السريع شبه العسكرية من جهة أخرى.

وانطلقت شرارة العنف من العاصمة الخرطوم قبل أن تنتشر في أنحاء البلاد، مخلّفة آلاف القتلى ودماراً واسعا في المنشآت وفي البنية التحتية.

وفي حديث لبي بي سي عربي، حذّر مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة من أن السودان الآن على الطريق إلى أسوأ أزمة جوع في العالم.

وقال مايكل دانفورد، منسق برنامج الأغذية العالمي للطوارئ في السودان: "نحن أمام كارثة، وأكثر ما أخشاه أنها تتجه إلى الأسوأ".

ويعاني بالفعل حوالي 18 مليون شخص من "الجوع الشديد" الآن في السودان، وهو رقم مرشح للزيادة بأعداد كبيرة.

ويحذر خبراء إغاثة من أن 220 ألف شخص في السودان معرضون للموت (جوعاً) في الأشهر المقبلة.

وبدأ الاقتتال في 15 نيسان (أبريل) 2023 عندما تفجّرت التوترات بين الجيش الرسمي وحليفه السابق – قوات الدعم السريع.

وكانت الشرارة هي الاختلاف على خطة سياسية مدعومة دولياً للانتقال بالسودان إلى حكم مدني.

وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى سقوط نحو 14 ألف قتيل حتى الآن في الحرب، لكن مراقبين يقولون إن الأعداد الحقيقية أعلى بكثير.

واضطر أكثر من ثمانية ملايين شخص إلى النزوح من ديارهم، سواء داخل السودان أو إلى خارجه في دول الجوار.

تتكون الخرطوم الكبرى من العاصمة الخرطوم ومدينتَي أمدرمان وبحري، وكانت قبل الحرب تضم أكثر من سبعة ملايين نسمة.

وتسيطر قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من المدينة، غير أن قوات الجيش عاودت الهجوم وسيطرت مؤخرا على مقرّ التليفزيون الرسمي في أمدرمان.

وتحققت بي بي سي من صور ومقاطع فيديو تُظهر دمار محالّ تجارية، مستشفيات، جامعات وبنوك.

ومن بين المباني التي طالها الدمار، برج شركة النيل للبترول، والذي غطّته ألسنة اللهب في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وتعرضت ثلاثة مشافي على الأقل وجامعة واحدة للدمار بدرجات متفاوتة بسبب المواجهات بين الجيش والدعم السريع.

وفي حديث لبي بي سي عربي، حذر علاء الدين النور من الخرطوم من أن المشافي تعاني نقصا خطيرا في الإمدادات الطبية.

وقال علاء الدين: "كأطباء، لا نشعر بالأمان، وقد نُهبت الإمدادات والمعدّات الطبية".

ويقول برنامج الأغذية العالمي إن دمار البنية التحية يفاقم الوضع الإنساني في السودان.

ويضيف دانفورد: "إن ذلك يعمّق مستويات انعدام الأمن الغذائي".

وتمكنت بي بي سي من التحقق من عدد من شواهد الدمار في الخرطوم، والذي أسهم في تعميق الأزمة الإنسانية.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، انهار جسر شمبات الذي يربط بين مدينتَي أمدرمان وبحري. وكان هذا الجسر استراتيجيا لقوات الدعم السريع التي كانت تستخدمه في نقل مقاتليها وعتادها فوق نهر النيل.

وفي كانون الثاني (يناير)، اشتعلت النيران بعد قتال في مصفاة الجيلي للنفط، والتي تقع شمالي العاصمة الخرطوم. وكانت مصفاة الجيلي في القلب من الصراع على السلطة بين طرفَي القتال.

ولفت ليون مورلاند، الباحث لدى المرصد البريطاني للصراع والبيئة، إلى أن 32 من صهاريج التخزين الكبيرة تعرّضت للدمار في ثلاث حوادث منفصلة خلال الفترة بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 وكانون الثاني (يناير) 2024.

وقال مورلاند لبي بي سي عربي: "تسريبات النفط يمكن أن تصل إلى المياه الجوفية والمناطق الزراعية قبل أن تنحدر إلى النهر دون أن يمنعها مانع".

وأضاف مورلاند أن "هذا التلوث الجديد سيفاقم التلوث الموجود بالفعل في الموقع، والذي تشير صور التقطتها أقمار اصطناعية إلى أنه واسع النطاق".

كما تكشف صور التقطتها الأقمار الاصطناعية عن إفراغ صهاريج التخزين في ثلاث محطات مياه في العاصمة الخرطوم. وليس واضحا كيف حدث ذلك.

ومن الخرطوم، كشف حسن محمد لبي بي سي عربي عن معاناته جرّاء انقطاع المياه والكهرباء على مدى الشهور الأربعة الماضية.

وقال حسن محمد، البالغ من العمر 31 عاما: "نضطر إلى المشي لمسافات طويلة حتى نصل إلى مياه نظيفة، أو نعتمد على مياه النهر غير الصالحة للشرب، ما يتسبب بدوره في انتشار الأمراض".

وفي بداية الحرب، تم تعليق رحلات الطيران في مطار الخرطوم الدولي بعد أن شهد معركة كبرى للسيطرة عليه. وقد أثّر هذا بدوره على وصول المساعدات إلى السودان.

وتحققت بي بي سي من مقاطع فيديو عديدة صُوّرت في المطار خلال الـ 48 ساعة الأولى من الصراع.

وبدا أن مقطع الفيديو الأول الذي تحققت منه بي بي سي قد تم تصويره في يوم 15 نيسان (أبريل) من الطرف الشمالي لمدرج المطار، حيث يمكن رؤية قوات تابعة للدعم السريع على مدرج المطار وتطلق النار على مقربة من المباني الرئيسية في المطار.

BBC reporting more than 50 deaths in the past 24 hours as a result of the clashes between RSF and Sudanese military. https://t.co/amuIXVEdi3