الخرطوم: في يوم الغضب من الإعلام، قررت الحكومة السودانية إيقاف عمل قنوات "العربية" و"الحدث" و"سكاي نيوز"، وعلى الرغم من عدم وجود صلة بين الحدثين، إلا أن اسرائيل قد اتهمت هي الأخرى قناة "الجزيرة" بالإرهاب.

ووفقاً لتقارير قادمة من الخرطوم، فقد أصدرت وزارة الثقافة والإعلام السودانية قراراً بوقف عمل قنوات "العربية" و"الحدث" و"سكاي نيوز" في السودان.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة السودانية، الثلاثاء، أنه تم إيقاف القنوات الثلاث، وتوجيه الجهات ذات الصلة لاتخاذ ما يلزم، ووضع القرار موضع التنفيذ.

ونقلت قناة "العربية" عن مديرة مكتبها في السودان، لينا يعقوب، أنها لم تبلغ رسمياً بقرار وقف عمل القناة في البلاد. وقالت: "لا نعلم توقيت تنفيذ قرار وزير الإعلام بشأن وقف عملنا".

كما أضافت: "نرفض الاتهامات لنا بعدم المهنية، وكنا في الحرب منذ بدايتها".

في حين أكدت أن مكتب "العربية" و"الحدث" في السودان يقوم بتجديد تراخيصه بشكل دوري، مما يعني أن المشكلة لا تتعلق بجوانب إدارية أو قانونية.