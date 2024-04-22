تل أبيب: من هو رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أهارون حاليفا الذي استقال من منصبة؟وما هي دوافع استقالته؟ للإجابة يمكن القول مجازاً إن حركة "حماس" هي التي اتخذت قرار انهاء خدماته العسكرية بعد 38 عاماً، أمضاها في خدمة الجيش الاسرائيلي.

إنه رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الجنرال أهارون حاليفا، هو أحد كبار القادة الإسرائيليين الذين قالوا إنهم أخفقوا في توقع الهجوم غير المسبوق لحماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) والأكثر دموية في تاريخ إسرائيل، وفشل في الحيلولة دون حدوثه، وهو يشغل هذا المنصب منذ العام 2021.

بعد 6 أشهر على انطلاق الحرب التي حركها هجوم حركة حماس، قدم الجنرال حليفا استقالته بعد حوالي 38 عاماً في الخدمة العسكرية، وفقاً لما ذكره موقع "مونت كارلو الدولية".

يبلغ الجنرال أهارون حاليفا من العمر 56 عاماً ، وهو من مواليد إسرائيل لأبوبين ولدا في المغرب. ودرس في جامعة حيفا وتحديداً في كلية الأمن القومي، وفي العام 1985 أصبح ضابط مشاة، فكان قائدا للواء المظليين، ولمدرسة الضباط في قاعدة تدريب الدفاع رقم واحد.

وهو أول مسؤول رفيع المستوى يستقيل من منصبه، حيث أقر بمسؤوليته في الهجوم الذي نفذته حركة حماس في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأقر بأن الاستخبارات تحت قيادته لم تكن في مستوى المهام التي أوكلت لها. ودعا حاليفا إلى إجراء تحقيق شامل في العوامل والظروف التي سمحت بوقوع الهجوم.