جاكرتا: قضى 15 شخصا على الأقل في إندونيسيا جراء انهيارات أرضية وفيضانات جرفت عشرات المنازل وألحقت أضرارا بالطرق في وسط البلاد، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث السبت.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري في بيان إن انزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة وقعت في منطقة لوو في مقاطعة سولاويسي الجنوبية بعيد الساعة الواحدة من فجر الجمعة.

واشار إلى أن "ما مجموعه 14 مواطنا قضوا بسبب الفيضانات وانزلاقات التربة في منطقة لوو بمقاطعة سولاويسي الجنوبية".

وأصيب أكثر من مئة منزل بأضرار جسيمة وانجرف 42 منزلا، فيما تضررت أربعة طرق وجسر، بحسب المصدر نفسه.

وتم نقل أكثر من مئة شخص إلى مساجد أو إلى منازل أقاربهم، وتحاول السلطات إجلاء أكثر من 1300 أسرة متضررة.

وفي منطقة أخرى بمقاطعة سولاويسي الجنوبية، لقي شخص على الأقل حتفه وأصيب اثنان آخران في الفيضانات التي حدثت الجمعة، على ما ذكر المتحدث باسم الوكالة، في بيان منفصل.

تتعرّض اندونيسيا خلال موسم الأمطار لانزلاقات تربة زاد التصحّر حدتها في بعض الأماكن، فيما تتسبّب الامطار الموسمية لفترات طويلة بفيضانات في مناطق مختلفة من الارخبيل.

وفي مطلع آذار (مارس)، تسبّبت الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جزيرة سومطرة بمقتل 30 شخصاً وفقدان آخرين.