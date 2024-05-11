إيلاف من لندن: تحولت السماء فوق المملكة المتحدة إلى ظلال من اللون الوردي والأخضر، حيث أنتج الشفق القطبي الشمالي عروضًا مذهلة لراصدي السماء ليل الجمعة – السبت.

وكان الشفق القطبي المثير للإعجاب، والذي عادة ما يكون مرئيا فقط من الأجزاء الشمالية من الجزر البريطانية، مرئيا في أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة بين عشية وضحاها، بما في ذلك اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، وبشكل غير عادي، جنوب إنكلترا.

ورصدت أضواء الشمال في ويتلي باي على الساحل الشمالي الشرقي لمقاطعات إيسكس وكامبريدجشير ووكينغهام في بيركشير. مما جرى رصدها في سافولك وكنت وهامبشير وليفربول.

ووصل الشفق القطبي إلى أيرلندا، حيث نشرت هيئة الأرصاد الجوية الأيرلندية صورا للأضواء في دبلن وعند مطار شانون في كو كلاير.

وتم رصد العرض المذهل أيضًا في شمال الولايات المتحدة وكندا وأوروبا الشمالية.

رصد 2005

وكان رصد أضواء الشمال بدأ، منذ أن أصدرت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أول تحذير من عاصفة شمسية شديدة منذ عام 2005 أمس الجمعة، حيث تتسارع عاصفة مغنطيسية أرضية ضخمة نحو الأرض.

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن العاصفة الجيومغناطيسية G5، التي تعتبر شديدة وأقوى مستوى من العاصفة الجيومغناطيسية، ضربت الأرض يوم الخميس وجلبت معها خطر التأثير على الاتصالات ونظام تحديد المواقع وشبكات الكهرباء.

وتحدث عروض الشفق القطبي عندما تصطدم الجسيمات المشحونة بالغازات الموجودة في الغلاف الجوي للأرض حول القطبين المغناطيسيين.

