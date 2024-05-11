إيلاف من باريس: تناولت صحيفة "بوليتيكو" زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لأوروبا بطريقتها الخاصة، حيث انتقدت الشعور القوي بالذات الذي ظهر به الرئيس الصيني، واصفة إياه بالأمبراطور الذي يتعامل مع أوروبا باعتبارها تابع "صغير"، وهي إشارة واضحة وقوية إلى أن المتغيرات العالمية في السنوات الأخيرة جميعها تصب في مصلحة "العملاق الصيني".

وقالت الصحيفة "في نسختها الأوروبية" إن الرئيس الصيني يتصرف في زيارته الأخيرة لأوروبا مثل "إمبراطور"، فقد زار شي جين بينغ فرنسا وصربيا والمجر لإلقاء احسانه المهيب على هذه الدول التي يعتبرها صغيرة، ومجرد دول "رافدة".

وقد تم اختيار هذه الوجهات بعناية لإلحاق أقصى قدر من الضرر بالوحدة الأوروبية، مع وعود بالسخاء الإمبراطوري للدول التابعة التي أدت بشكل صحيح الركوع اللازم والتهديد بالقصاص لأولئك الذين يجرؤون على إدارة أنوفهم أمام قيادة الزعيم الصيني، للمجتمع الدولي من مفهوم "المصير المشترك للبشرية".

"الأمير البدين" وعرش بكين

يعد هذا المفهوم أساسيًا في "فكر شي جين بينغ حول الدبلوماسية"، الذي يتصور نظامًا عالميًا لمرحلة ما بعد السلام الأميركي، حيث يحكم الأمير البدين من العرش السماوي في بكين، بينما تشع القوة والعظمة إلى الأراضي البعيدة في كل مكان.

قبل التوجه إلى صربيا للاحتفال بالزوال الوشيك لحلف شمال الأطلسي، والمجر للاحتفال بالنجاح الكبير الذي حققته استراتيجية حصان طروادة التي تنتهجها بكين في استغلال السوق الموحدة عبر بودابست، كان على الرئيس الصيني أن يتحمل بعض الطلبات المزعجة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

تسونامي صادرات الصين يجتاح العالم

في الأساس، كان الأوروبيون يطلبون من زعيم الصين تقييد القدرة الفائضة الهائلة للاقتصاد الصيني والتي تحفزها الدولة وما يترتب على ذلك من تسونامي من الصادرات التي تقتل الصناعة إلى السوق الموحدة.

دعم صيني قوي لروسيا

كما حاول الأوروبيون ممارسة بعض الضغوط على شي بشأن دعم بكين القوي "اللامحدود" لروسيا وآلتها الحربية، لقد ساهمت الصين في سد الفجوة التي أحدثتها العقوبات الغربية، وهي الآن تقدم الكثير مما يحتاجه بوتين لمواصلة حربه الوحشية على جارته.

ومن اللطيف أن يظن الأوروبيون أن طلبًا مهذبًا ومعقولًا من شأنه أن يغير رأي زعيم الصين (ابن السماء)، وفيما يتعلق بالموضوع الأخير، ليس هناك أي فرصة على الإطلاق لأن يقوم الحزب الشيوعي الصيني بتعديل دعمه للعدوان الروسي.

إن الوضع الذي أصبح فيه "الأخ الأكبر"، وهو الاتحاد السوفييتي السابق، أنه يتحول إلى "أخ صغير" متوسل، و لذيذ ومفيد للغاية بحيث لا يمكن تعريضه للخطر.

وفيما يتعلق بالطاقة الفائضة لدى الصين، لا يوجد في واقع الأمر أي شيء يستطيع شي أو أتباعه أن يفعلوه. إن القدرة الفائضة والنزعة التجارية تشكل جوهر الاقتصاد الصيني، حتى الإمبراطور لا يستطيع تغيير ذلك، حتى لو أراد ذلك.