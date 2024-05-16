أحيا عرب وأجانب الذكرى الـ 76 لما يُعرف بـ"النكبة الفلسطينية"، الإربعاء، والتي تُصادف 15 أيار (مايو) 2024، من خلال مظاهرات عمّت أرجاء مدن عدة من حول العالم، وطالبت بحق "عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم"، ونددت بالحرب الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

وانطلقت مسيرات حاشدة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة إحياءً للذكرى الـ76، ولوح المتظاهرون فيها بالأعلام الفلسطينية ورايات سوداء، فيما دوَّت صفارات الإنذار لـ76 ثانية في مختلف المدن الفلسطينية، بعدد سنوات "النكبة".

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وتقول عضوة اللجنة المركزية في جبهة نضال الشعب الفلسطيني واتحاد المرأة، نصرة القبلاني، لبي بي سي: "خروجنا للشارع اليوم رسالة قوية لإسرائيل وأمريكا اللتان تمارسان الإبادة الجماعية ضد الأطفال والنساء. نحن اليوم في نكبة غزة وسنعود قريباً للقدس. القضية الفلسطينية باتت على المحك، حتى أننا نُمنع من الكتابة عن النكبة في مناهجنا الفلسطينية. ما نشهده اليوم هو أسوأ من النكبة القديمة، لكن أملنا بعدم استسلامنا، لأن أهل غزة ثابتون وفتحوا عيون الغرب والأجانب على ما يجري لهم".

وخلال حديثه لمراسلة بي بي سي في رام الله، يقول منجد الحسيني - أحد المشاركين في التظاهرات: "نريد أن نذكر الجميع بأن لنا حق بالأرض المسلوبة، هذه الذكرى الأكثر ألماً لنا لأن أهلنا في غزة يتعرضون للتطهير العرقي. والوضع في الضفة الغربية ليس أفضل من الوضع في غزة، بسبب الإغلاقات والحواجز والاعتقالات وتعدي المستوطنين. أتيت أنا وابنتي لأن القضية الفلسطينية رسالة تُنقل من جيل إلى جيل".

Getty Images مُنع المتظاهرون الإسرائيليون من رفع الأعلام الفلسطينية

كما شارك الآلاف من العرب في إسرائيل ونشطاء يساريون إسرائيليون في تل أبيب في مسيرات حاشدة تحت شعار "يوم استقلالهم يوم نكبتنا"، و"أوقفوا الحرب على غزة". وبينما مُنع المتظاهرون من رفع الأعلام الفلسطينية، أظهرت الصور التي التقطت أثناء المظاهرة نشطاء يحملون قصاصات ورق على شكل بطيخ.

وتدخلت الشرطة لفصل المشاركين في إحياء الذكرى عن مجموعة من المتظاهرين المناهضين لها في حرم جامعة تل أبيب.

Getty Images مُنع المتظاهرون الإسرائيليون من رفع الأعلام الفلسطينية

كما أحيا اللاجئون الفلسطينيون في لبنان الذكرى الـ76 للـ"نكبة الفلسطينية"، عبر سلسلة من الوقفات والأنشطة الوطنية والتراثية في المخيمات، وقد تحولت إلى مناسبة للمطالبة بـ"وقف العدوان الإسرائيلي" على غزة من جهة، وتجديد التمسك بالأرض وحق العودة من جهة أخرى.

وتظاهر طلاب من الجامعة الأميركية في بيروت دعماً لغزة خارج السفارة البريطانية.

Getty Images مظاهرات في لبنان إحياء للذكرى الـ76 لـ"النكبة الفلسطينية"

Getty Images مظاهرات في لبنان إحياء للذكرى الـ76 لـ"النكبة الفلسطينية"

مدن غربية تحيي ذكرى "النكبة"

امتدت المظاهرات التي خرجت في الذكرى الـ76 للـ"نكبة" لتصل إلى عدة ولايات أميركية، وأستراليا ودول أوروبية أخرى.

وأحيت شبكة مناصرة فلسطين الأسترالية (APAN) ذكرى "النكبة"، وخرجت في مظاهرات منددة للحرب الإسرائيلية على غزة وطالبت الحكومة الأسترالية بالعمل على إنهاء "التطهير العرقي الإسرائيلي للشعب الفلسطيني".

وخرج طلاب جامعة ملبورن الأسترالية باحتجاجات تضامنية مع غزة. واستولى المتظاهرون على إحدى القاعات وأطلقوا عليها اسم "قاعة محمود" تخليداً لذكرى محمود الناعوق - الذي قُتل على يد القوات الإسرائيلية في غزة.

Getty Images مظاهرات في أستراليا إحياء للذكرى الـ76 لـ"النكبة الفلسطينية"

واستغلّ نشطاء بولنديون الذكرى، لتقديم التماس على مستوى البلاد يطالبون فيه الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة. إذ أصبحت الاحتجاجات ضد الحرب حدثاً منتظماً في بولندا منذ بداية هجوم حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وخرجت مظاهرات في فرنسا وهولندا، وأخرى في ألمانيا، ودول أوروبية أخرى، منددة باستمرار الحرب على غزة.

Getty Images مظاهرات في فرنسا إحياء للذكرى الـ76 لـ"النكبة الفلسطينية"

Getty Images مظاهرات في بولندا إحياء للذكرى الـ76 لـ"النكبة الفلسطينية"

Getty Images مظاهرات في ألمانيا إحياء للذكرى الـ76 لـ"النكبة الفلسطينية"

احتجاجات أمريكا تتجدد في ذكرى "النكبة"

واستمراراً للمظاهرات الأمريكية المنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة، خرج نشطاء مؤيديون للفلسطينيين في ولاية شيكاغو لإحياء ذكرى "النكبة". وعلى الرغم من الاحتجاجات المضادة، إلا أن الاحتجاجات سارت دون تسجيل أي تجاوزات.

كما تظاهر مؤيدون للفلسطينيين خارج مكتبة مركز الدراسات العليا بجامعة نيويورك في مانهاتن، بعد أن استولى متظاهرون آخرون على ردهة المبنى، إلى جانب تنظيم مظاهرة كبيرة في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك لوقف الحرب على غزة.

Getty Images مظاهرات في ولاية شيكاغو الأمريكية إحياء للذكرى الـ76 لـ"النكبة الفلسطينية"

Getty Images مظاهرات في ولاية نيويورك الأمريكية إحياء للذكرى الـ76 لـ"النكبة الفلسطينية"

وفي حين يعتبر الفلسطينييون يوم الـ15 من أيار (مايو) يوم "النكبة الفلسطينية"، تحتفل إسرائيل في 14 أيار (مايو) بيوم استقلالها، وذكرى إعلان قيام دولة إسرائيل، ونهاية الانتداب البريطاني.

وتأتي الذكرى هذا العام في خضم حرب تخوضها إسرائيل في قطاع غزة، أودت بحياة أكثر من 35 ألف فلسطيني، رداً على هجوم شنه عناصر من حركة حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) على بلدات غلاف غزة، أودى بحياة 1200 شخص.

وربط رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي زيارته التي قام بها اليوم لمدينة رفح بما تعتبره إسرائيل يوم "استقلالها" قائلاً: "ذكرى هذا العام كانت لها دلالة خاصة، وأقول لكم أيها الجنود إن إحياءه هنا مؤثر جداً. دولة إسرائيل تحتفل وتحيي اليوم عيد استقلالها، بينما أنتم تصنعون الاستقلال".