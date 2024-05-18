واشنطن: طالب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الجمعة، بإجراء اختبار المخدرات على الرئيس الحالي جو بايدن قبل المناظرتين الرئاسيتين اللتين اتفق المرشحان على المشاركة فيهما.

واستشهد ترامب بخطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه بايدن في آذار (مارس)، قائلا إن بايدن كان "مثل الطائرة الورقية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب بها ترامب بإجراء اختبار مخدرات لمنافسه بايدن.

وقال ترامب: "أريد فقط مناظرة هذا الرجل، سأطلب بالمناسبة إجراء اختبار للمخدرات، حقا أنا لا أريدُه أن يتكلم كما فعلَ في خطاب حالة الاتحاد السابق، لقد كان منتشيا بشكل كبير".

واتفق ترامب وبايدن هذا الأسبوع على مناظرة بعضهما البعض في 27 حزيران (يونيو) على شبكة "سي إن إن" وفي 10 أيلول (سبتمبر) على قناة "إيه بي سي".