إيلاف من لندن: أعلن في طهران، عن انتخاب رجل الدين المتنفذ آية الله موحدي كرماني رئيساً لمجلس خبراء القيادة في إيران بأغلبية 55 صوتاً.

وبحسب النظام الداخلي لمجلس الخبراء القيادة، فإن كرماني (93 عاما) سيتولى رئاسة هذا المجلس لمدة عامين. ومن مهمات هذا المجلس اختيار المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية الذي بات شاغرا بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي بحادث الهليوكبتر.

وانتخب أعضاء مجلس خبراء القيادة، آية الله سيد هاشم حسيني بوشهري كنائب أول وآية الله علي رضا أعرافي كنائب ثاني لرئيس المجلس لمدة عامين.

كما تم انتخاب آية الله عباس كعبي وآية الله محسن أراكي أمناء سر الهيئة الرئاسية.

وأقيمت مراسم افتتاح الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور رؤساء السلطات وشخصيات حكومية وعسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن الجلسة حضرها أيضاً أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية محسني ا جئي، وعدد من وزراء الحكومة.

88 عضوا

ويتألف مجلس خبراء القيادة، المنوط به اختيار قيادات البلاد ومراقبة أدائها، من 88 من رجل الدين المتنفذين ومهته الأساسية تسمية المرشحين المحتملين للمرشد الإيراني إذا تعذر ممارسة مهامه، ومدة ولايته ثماني سنوات، ويتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب، بحسب وكالة (إرنا).

رسالة خامنئي

وفي رسالة إلى المجلس، وصف المرشد الأعلى علي خامنئي مجلس خبراء القيادة في دورته السادسة، مظهر الديمقراطية الإسلامية.

وأشار إلى التخطيط الذكي للمعرفة القرآنية والإسلامية في خلق "الشريعة" والعقلانية" و"الغيب والشهود"، ودعا الضمائر الحية في العالم أجمع، إلى الانتباه بالحقائق المريرة للأنظمة المناهضة للدين والتأمل في خطة الحكم الإسلامي الشاملة والمستقرة والجذابة والمدهشة.

وأضاف خامنئي: اليوم فرصة جديدة لمسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكافة محبيها لإظهار حقيقة هذه الظاهرة العظيمة قولاً وعملاً للباحثين عن الحقيقة في جميع أنحاء العالم.