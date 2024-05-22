إيلاف من لندن: يصل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة،رئيس الدورة الحالية للقمة العربية،اليوم الاربعاء إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة جاءت بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وستتناول المباحثات الروسية-البحرينية علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الأوضاع الاقليمية والدولية الراهنة،ونتائج القمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين في 16مايو الماضي.

بعد ذلك سيقوم العاهل البحريني بزيارة مماثلة إلى الصين بناء على دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ ، وذلك للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي-الصيني،واجراء مباحثات مع الرئيس الصيني تتصل بعلاقات التعاون المشترك بين البلدين،والتطورات الاقليمية والدولية الراهنة،ونتائج القمة العربية الثالثة والثلاثين.