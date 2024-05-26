إيلاف من لندن: دعا العاهل الأردني المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية بغزة، ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، باعتبارها شريان الحياة لنحو 2 مليون فلسطيني في غزة.

واستقبل الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية في عمّان، اليوم الأحد، رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني السير ليندسي هويل، مؤكدا أهمية تضافر الجهود الدولية لمضاعفة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان إيصالها دون اعتراض أو تأخير.

وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، منبها إلى خطورة عواقب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وحذر العاهل الأردني من الأعمال العدائية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كما جدد التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مثمنا موقف المملكة المتحدة الداعم لوقف إطلاق النار في غزة، وجهودها في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

وحضر اللقاء رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في لندن منار الدباس، والسفير البريطاني في عمان ادوارد اوكدن.

