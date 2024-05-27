إيلاف من تل أبيب: لماذا أصدرت الرقابة العسكرية الاسرائيلية أوامرها بحذف خبر اطلاق النار من جانب جنود الجيش المصري على جنود اسرائيليين في رفح الاثنين؟ البعض يفسر ذلك برغبة تل أبيب في عدم رفع درجة التوتر مع القاهرة في الظروف الراهنة.

خاصة أن مصر تشعر بالغضب الشديد في الفترة الأخيرة، من طريقة التعامل الاسرائيلي في العديد من الملفات المتعلقة بغزة ورفح، والوساطة المصرية التي لا تشعر اسرائيل بالرضا عنها.

وقد تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، عن وقوع "حادث غير عادي بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في معبر رفح، وتجري اسرائيل تحقيقا في تفاصيله".

وبحسب القناة الـ13 الإسرائيلية: "أطلق جنود مصريون النار على جنود إسرائيليين في معبر رفح دون وقوع إصابات".

وأضافت: "الحادث يأتي في ذروة التوتر مع مصر وقد يكون له عواقب سياسية".

من جانبها، قال القناة 14 الإسرائيلية إن "الجيش الإسرائيلي أطلق طلقات تحذيرية بعد إطلاق النار من القوات المصرية".

وبعد دقائق من نشر هذه الأخبار، قالت الوسائل ذاتها: "بسبب تعليمات الرقابة العسكرية تم حذف المعلومات حول الحادث مع الجيش المصري في رفح".

رفض مصري

ورفضت مصر على مدار 20 يومًا التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح، جراء ما وصفته مصادر مصرية "بالتصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية ما أسفر عن تدهور الأوضاع الإنسانية".

وتتصاعد حدة التوتر بين مصر وإسرائيل بوتيرة متسارعة في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأكثر من ثلثي محور فلادلفيا وسيطرتها على معبر رفح.

تل أبيب تبتز القاهرة

وفي الوقت الذي تضغط فيه تل أبيب وواشطن على القاهرة من أجل القبول بالتعامل مع السلطة الإسرائيلية في المعبر من أجل دخول المساعدات، أكدت الحكومة المصرية أنها لن تقبل بالوجود الإسرائيلي على معبر رفح، معتبرة أن تل أبيب تحاول ابتزاز القاهرة من الناحية الإنسانية بالحديث عن المساعدات إلى غزة.