إيلاف من الرباط: قال وزير خارجية المغرب ، ناصر بوريطة إن المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس تجاه الدول الإفريقية - الأطلسية تتكامل مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.

وأضاف بوريطة خلال افتتاح الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني، اليوم الخميس ببكين، إن "الأوراش الجاري تنفيذها في المغرب، شأنها شأن المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس تجاه الدول الإفريقية - الأطلسية، ودول الساحل ، تجد طريقها للتكامل مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، بوصفها مشروعا استراتيجيا مندمجا ومتعدد الأبعاد".

وأضاف بوريطة أن الالتزام الراسخ للمغرب بمنتدى التعاون العربي-الصيني، ينبثق من أسس الصداقة العريقة مع جمهورية الصين الشعبية، التي يرعاها قائدا البلدين، الملك محمد السادس والرئيس شي جين بينغ.

وأشار بوريطة إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والصين، والتي وقعها الملك محمد السادس والرئيس شي جين بينغ، بمناسبة الزيارة الملكية إلى بكين في مايو 2016، أثمرت نتائج ملموسة حيث أصبحت الصين الشريك الأول للمملكة آسيويا.

وأردف قائلا "بقدر اعتزازنا بالتطور المطرد لهذه العلاقات، فإننا نطمح لتوسيع آفاقها أكثر لتشمل مجالات وقطاعات واعدة وذات قيمة مضافة، على غرار مشروع إنشاء المدينة الصناعية الذكية "مدينة محمد السادس طنجة تيك"، الذي يشكل مشروعا رائدا يسير تنفيذه على الطريق الصحيح.

كما أن روح الثقة، يؤكد الوزير، والتي انبثقت عن التعاون النموذجي بين المغرب والصين في ظل جائحة كورونا، أثمرت إنشاء وحدة لتعبئة وتصنيع لقاح كوفيد-19 في المغرب،في إطار شراكة رائدة مع شركة Sinopharm المملوكة للدولة الصينية.

وأشاد بوريطة بالمنجزات المحققة منذ إرساء قواعد المنتدى العربي - الصيني سنة 2004، والتي تبقى برأيه مدعاة للاجتهاد بعزم، بغية ترصيدها وإثراءها، ليستمر المنتدى ورشا للشراكة المتجددة، ركنها الر كين التزام مشترك بالتضامن الفعلي والتوافق العملي لصون المصالح المشتركة لدولنا، على أساس الاحترام المتبادل لثوابتها الوطنية وسيادتها ووحدتها الترابية.

وشدد بوريطة على أنه انطلاقا من ذات الثوابت،تجدد المملكة المغربية تشبثها بسياسة الصين الواحدة، كموقف مبدئي وواضح.

وخلص الوزير المغربي إلى أن منتدى التعاون العربي -الصيني، يعكس الإرادة المشتركة للدول العربية والصين في بناء شراكة مستدامة، وفاعلة، والرغبة الراسخة لدى الجانبين لإرساء دعائم نظام عالمي أكثر توازنا، متعدد الأقطاب، وقائما على هيكلة متعددة الأطراف، فاعلة ومسؤولة، ويجعل من الشراكة والتعاون أساسيين للتعاطي مع تحديات الأمن والسلم والتنمية، معربا عن أمله في استمرار هذا التعاون البيني في مساره الناجح، بكل طموح وتطلع إلى المستقبل.

على صعيد آخر ، ذكر بوريطة أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، وما خلفه من ضحايا بالآلاف في صفوف المدنيين، مشددا على أن الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، دعا في غير ما مناسبة إلى التحرك جماعيا للوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات،ورفض التهجير القسري للفلسطينيين. وقال بوريطة إنه " وانطلاقا من التزام الملك محمد السادس بالسلام، وبصفته رئيسا للجنة القدس، وبالموازاة مع الدعم الإنساني، فقد دعا في غير ما مناسبة، إلى التحرك جماعيا، كل من موقعه، للوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين ".

وأضاف الوزير المغربي أن ما يجري في غزة، بالإضافة إلى انعكاساته الإنسانية الكارثية، يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار الاقليميين. وأبرز " أن ما يقع في غزة لا يمكن قبوله أو السكوت عنه. إن عجز المجتمع الدولي له تكلفة باهظة ".

فهذا العجز، يقول بوريطة، " هو الذي سمح للجيش الإسرائيلي بقصف مخيم يكتظ بأكثر من 100 ألف نازح فلسطيني قرب مدينة رفح، مخلفا سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، في انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ".

وزاد قائلا إن عجز المجتمع الدولي هو الذي أفضى أيضا إلى ضرب الشرعية الدولية عرض الحائط، وإلى تجاوز كل ما يقبله الضمير الإنساني ، كما قال الملك محمد السادس .

وشدد بوريطة على أن " تقاعس المجتمع الدولي هو ما شجع السلطات الإسرائيلية على عدم الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية،الذي طالب إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في رفح ".