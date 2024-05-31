الخرطوم: وقعت الجمعة اشتباكات "عنيفة جداً" بكافة الأسلحة الخفيفة والثقيلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شرق جسر الحلفايا الرابط بين أم درمان ومدينة الخرطوم بحري في ولاية الخرطوم.

وقالت تنسيقية لجان مقاومة كرري في أم درمان في حسابها على فيسبوك، إن قوات الدعم السريع تشن قصفاً مدفعياً مكثفاً على بعض أحياء أم درمان.

وكان شهود عيان قالوا لوكالة أنباء العالم العربي أمس الخميس، إن معارك ضارية دارت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول مقر سلاح الإشارة في الخرطوم بحري.

وذكر الشهود أن قوات الدعم السريع شنت هجوماً كبيراً على سلاح الإشارة من ثلاثة محاور، بينما شن الجيش ضربات مدفعية عنيفة من مواقعه بمنطقة وادي سيدنا العسكرية في شمال أم درمان على تمركزات وتجمعات لقوات الدعم بالخرطوم بحري.

واندلع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان (أبريل) 2023 بعد خلافات حول خطط لدمج الأخيرة في الجيش، في إطار عملية سياسية مدعومة دولياً كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات.