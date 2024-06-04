إيلاف من الرباط :أكد المغرب الذي يرأس عاهله الملك محمد السادس، لجنة القدس، على أهمية المقترحات التي قدمها الرئيس الأميركي ،جو بايدن،والتي تهدف إلى تشجيع إقرار وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وولوج المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين،وعودة النازحين،وكذا إعادة إعمار المناطق المدمرة.

جاء ذلك في بيان صدر مساء الاثنين عن وزارة الخارجية المغربية .

وذكر البيان ذاته أن المملكة المغربية تأمل في أن تنخرط مختلف الأطراف المعنية في هذه المبادرة وتلتزم بتنفيذ مختلف مراحلها.

واضاف البيان أن المغرب يظل مؤمنا بأن إقرار سلام دائم في الشرق الأوسط يمر حتما عبر حل الدولتين: دولة فلسطينية، على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيلية.