إيلاف من لندن: قالت منظمة للمحاربين القدامى الأميركيين أن جنديا من المحاربين القدامى في البحرية، من الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية توفي وهو في الطريق إلى فرنسا لحضور احتفالات الذكرى الـ80 لإنوال نورماندي.

وكان تم نقل روبرت آل بيرسيشيتي من روتشستر، نيويورك، جواً إلى مستشفى في ألمانيا في 30 مايو بعد تعرضه لحالة طبية طارئة على متن سفينة متجهة إلى أوروبا. وتوفي في اليوم التالي عن عمر يناهز 102 عامًا.

رجل عظيم

وقالت منظمة "هونور فلايت" وهي منظمة مخضرمة ينتمي إليها السيد بيرسيشيتي إنه كان "رجلًا عظيمًا ومتواضعًا"، وشارك في عملية الحلفاء في اليابان. وأكدت وفاته على وسائل التواصل الاجتماعي وقالت إنه "خدم بلاده بشجاعة دون تردد".

وتساعد المنظمة غير الربحية في نقل الجنود الأمييكيين السابقين إلى النصب التذكارية للحروب التي خاضوا فيها.

وكان تم اختيار المحارب المخضرم لحضور الحدث في نورماندي من قبل المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية في نيو أورليانز، الذي دفع تكاليف الرحلة ونظمها، حسبما ذكرت قناة محلية تابعة لشبكة( سي بي إس نيوز)، شريكة (بي بي سي) في الولايات المتحدة.

وقال آل بيرسيشيتي لقناة WROC-TV قبل يوم من انطلاقه: "أنا متحمس حقًا للذهاب". وأضاف أن طبيب القلب الذي يعالجه شجعه على السفر.

يشار إلى أن آل بيرسيشيتي كان أيضا مدرسا سابقا. وفي أبريل/نيسان، ساعد الطلاب في مدرسة محلية في تنظيم احتفال بعيد ميلاده على شرفه.

وفي عام 2020، تم تكريمه في قاعة مشاهير المحاربين القدامى في مجلس شيوخ ولاية نيويورك من قبل السيناتور ريتش فونكي آنذاك.

