إيلاف من تل أبيب: كشف الوزير بيني غانتس الأحد عن استقالته من حكومة الحرب الإسرائيلية بعد أن هدد الشهر الماضي بالانسحاب لغياب استراتيجية لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وكان قد قدم حزبه "الاتحاد الوطني" الوسطي مشروع قانون الأسبوع الماضي لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.

وبهذا أعلن غانتس في خطاب متلفز الأحد عن استقالته من حكومة الحرب الإسرائيلية التي يرأسها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وقال إن رئيس الوزراء بنيامين "نتانياهو يمنعنا من المضي نحو نصر حقيقي. ولهذا السبب نترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل، ولكن بإخلاص تام".

هذا، واعتبر أن نتانياهو بصدد الفشل في الحرب ضد حماس في غزة.

وإلى ذلك، دعا غانتس إلى إجراء انتخابات مبكرة، قائلا "يجب أن تجرى انتخابات تؤدي في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات".

وتابع "أدعو نتانياهو.. حدد موعدا متفقا عليه للانتخابات".

ويذكر أن غانتس كان قد أشار الشهر الماضي إلى أنه سيستقيل من حكومة الحرب إذا لم يوافق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على خطة لفترة ما بعد الحرب في غزة بحلول الثامن من حزيران (يونيو).

وقدم حزبه "الاتحاد الوطني" الوسطي مشروع قانون الأسبوع الماضي لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.

هذا، ومن غير المتوقع أن تؤدي استقالة غانتس إلى إسقاط الحكومة المشكلة من ائتلاف يضم أحزابا دينية وقومية متطرفة.