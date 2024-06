قالت وزارة الداخلية الكويتية إن 35 شخصاً، على الأقل، لقوا حتفهم إثر اندلاع حريق بمبنى في مدينة المنقف بجنوب الكويت.

وأضافت على لسان مدير الأدلة الجنائية اللواء عيد العويهان أن 15 مصاباً نقلوا إلى المستشفيات بينهم أربع وفيات.

وقال العويهان، إن الجهات المعنية سارعت إلى مكان الحادث، بعد أن تلقت بلاغاً في تمام السادسة صباح الأربعاء عن وجود حريق في منطقة المنقف.

وأفادت وزارة الإعلام الكويتية، أن الحريق اندلع في مبنى سكني مكتظ بالعمال، في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي، التي تطل على الخليج.

وقال مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب، إنه تمت السيطرة على الحريق، مشيرا إلى أن غالبية حالات الوفاة نتجت عن الاختناق من الدخان خلال النوم، وأنه جرى إخلاء عدد كبير من قاطني المبنى.

وقالت وزارة الصحة الكويتية أنها قدمت الرعاية الطبية حتى الآن لـ 43 ممن أصيبوا جراء الحريق بإصابات متفرقة، فيما فُتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه.

#Kuwait Mangaf Fire: Initial causes indicate poor storage on the ground floor and the presence of many gas cylinders, Firefighters, MOI and MOH to assess the deaths and injuries.. #الكويت pic.twitter.com/LNCpkhZdae