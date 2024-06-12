إيلاف من الكويت: في حادث مأساوي لقي أكثر من 35 شخصاً حتفهم وأصيب العشرات جراء حريق في مبنى بمنطقة مكتظة بالعمال الأجانب في الكويت، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأربعاء.

وقال مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية اللواء عيد العويهان في تصريح بثه التلفزيون الرسمي "للأسف تلقينا بلاغاً عن حريق في تمام الساعة السادسة صباحاً (03.00 بتوقيت غرينيتش) في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي، مضيفاً أن هناك "أكثر من 35 حالة وفاة في موقع الحريق".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في بيان أنها تعاملت مع "43 إصابة حتى الآن" توزعت على مستشفيات عدة.

وخلال زيارته لمكان الحادثة، أعلن وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح التحفظ على صاحب العقار الذي نشب فيه الحريق للتحقيق في أي تقصير أو إهمال.

وكانت الكويت شهدت في العام 2009 حريقاً أودى بحياة أكثر من 50 شخصاً، بعدما أضرمت امرأة النار في خيمة عرس زوجها في منطقة العيون بمحافظة الجهراء.