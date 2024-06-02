إيلاف من الكويت: قد لا نحتاج إلى معرفة ردود الأفعال كافة لفهم طبيعة القرارات المهمة ونقاط التحول في حياة الأمم، وفي هذه الحالة هناك مفكر أو كاتب أو سياسي، وربما شخص يجمع بين كل ذلك، عليك أن تقرأ ماذا يقول.

الحدث هو تزكية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ولياً للعهد في دولة الكويت، والكاتب وصاحب الرؤية الذي يقرأ هذا الحدث الكبير بطريقته الخاصة هو سعد بن طفلة العجمي الذي قدL اللغة الانكليزية للكويتيين، واللغة العربية للانكليز، وعمل في الترجمة، وكما يقولون فالمترجم لديه عين ثالثة، ورؤية أكثر اتساعاً من غيره، كما أن العجمي رجل دولة (عمل وزيراً للإعلام) وصحفي وكاتب لديه رؤيته الخاصة.

سعد بن طفلة العجمي قام بتوجيه 4 رسائل وخلاصات في اختيار ولي العهد، حيث قال عبر حسابه بمنصة (إكس):

أصدر سمو أمير البلاد- الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح- حفظه الله ورعاه أمرا أميريا مساء أمس بتزكية سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وليا للعهد. ولهذا الاختيار الموفق رسائل وأبعاد متعددة، ولكن ألخص هنا أهم أربع خلاصات من هذه التزكية المباركة بالتالي:

1- لم ينتظر سمو الأمير باختيار ولي عهده حتى نهاية المهلة الدستورية المقررة دستوريا بسنة ميلادية تنتهي في ديسمبر القادم مما يعكس حرص سموه على شغر أهم المواقع بعد المقام السامي لسمو الأمير، وإرسال رسالة استقرار وإنهاء التكهنات بمن سيأتي وليا للعهد.

2- جاء اختيار سمو الشيخ صباح الخالد لينهي الجدل الإعلامي الذي تلوكه وسائل الإعلام حول صراع مفترض بين جناحي آل صباح الكرام الذين تعاقبوا على الحكم من ذرية مبارك الكبير، وهم أبناء وأحفاد الشيخ سالم المبارك، وأبناء الشيخ أحمد الجابر رحمهم الله جميعا.

اختيار الشيخ صباح خالد حمد مبارك الكبير ينهي أي تكهنات مزعومة بوجود مثل هذا الصراع مع الالتزام بالدستور الذي ينص بمادته الرابعة على أن الحكم "في ذرية المغفور له مبارك الصباح" دون تحديد لفرع أو أبناء أو أحفاد.

3- أنهى اختيار سمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد أية تكنهات بالصراع حول ولاية العهد بين هذا الشيخ أو ذاك، وهو صراع ساحته الإعلام ولم يكن ولي العهد الجديد يدخل ضمن دائرة هذه التكهنات او الصراعات، مما يعني استبعاد أي من المرشحين المفترضين واختيار مفاجأة مباركة وذكية في نفس الوقت لتنهي تكهنات الصراعات الإعلامية.

أتعمد عدم ذكر أسماء من ترددت أسماؤهم من الشيوخ كمرشحين أو طامحين بمنصب ولاية العهد لأن أي متابع للشأن العام يعرف أسماءهم من ناحية، وتماهيا مع توجه غلق صفحة هذا الجدل والبلبلة التي أصبحت من الماضي ولا فائدة من تردادها أو تكرارها.

4- جاء اختيار سمو الشيخ صباح الخالد كرسالة واضحة جلية من "العهد الجديد" بأن القادم من الأيام سيكون صفحة جديدة لمحاربة الفساد والعمل والإنجاز، فقد عرف الشيخ صباح الخالد بالاستقامة السلوكية والسيرة العطرة والتعليم الممتاز والتفكير المنظم ونظافة اليد وحسن الخلق والتواضع.

ردود أفعال الشارع الكويتي لاختيار سمو الأمير لولي عهد الأمين تعكس ارتياحا لهذا الاختيار، وتبعث بنفحة من التفاؤل والأمل بأن القادم أجمل.

أتمنى لسمو الأمير ولسمو ولي عهده الأمين كل التوفيق والسؤدد من أجل كويت أفضل.