إيلاف من الكويت: أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أصدر أمراً أميرياً بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، وليا للعهد، السبت.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد أعلن الشهر الماضي، عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، موضحا أنه "اتخذ قراراً صعبا لإنقاذ للبلاد".

من هو ولي العهد؟

كما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الكويتية فإن ولي العهد من مواليد الكويت عام 1953 وحاصل على البكالوريوس فى العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977.

والتحق بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسى وعمل فى الإدارة السياسية - قسم الشؤون العربية - من 1978 إلى 1983، ثم التحق بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك خلال الفترة بين عامى 1983 و1989.

سفيراً للكويت في السعودية

وعمل الشيخ صباح الخالد سفيرا للكويت لدى السعودية ومندوبا للبلاد لدى منظمة المؤتمر الإسلامى خلال الفترة من 1995 إلى 1998، شارك خلالها فى اجتماعات المجلس الوزارى لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى.

وفى عام 1998 صدر المرسوم بتعيينه رئيسا لجهاز الأمن الوطنى بدرجة وزير وعين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل فى يوليو عام 2006 ومارس عام 2007 ثم وزيرا للإعلام فى مايو 2008 ويناير 2009.

تسلم الشيخ صباح الخالد حقيبة وزارة الخارجية عام 2011 وعين فى شباط (فبراير) 2012 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وأعيد تعيينه فى ديسمبر عام 2012 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

وفى كانون الثاني (يناير) عام 2014 صدر مرسوم أميرى بتعيينه بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وفى كانون الأول (ديسمبر) 2016، تولى ذات الحقيبة الوزارية وفى كانون الأول (ديسمبر) 2017 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

وفى 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الحكومة الجديدة وهى أول حكومة يكلف بتشكيلها.

وفى 14 كانون الأول (ديسمبر) عام 2020 وفى عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح شكل الشيخ صباح الخالد الحكومة الثانية له ثم شكل الحكومة الثالثة فى الثانى من آذار (مارس) عام 2021 والتى قبل أمير البالد استقالتها في 18 نوفمبر الماضى.

وسام الملك عبدالعزيز

حصل الشيخ صباح الخالد على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى من خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد بن عبد العزيز عام 1998 وعلى وسام النيلين من الطبقة الأولى من الرئيس السودانى السابق عمر حسن البشير عام 2012.

كما حصل على وسام الجمهورية برتبة ضابط كبير الأسد الوطني( من الرئيس السنغالى ماكى سال عام 2015.

وحصل كذلك على النجمة الكبرى لوسام نجمة القدس من الرئيس الفلسطينى محمود عباس عام 2018)