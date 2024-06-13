إيلاف من مكة: أصبحت معمرة جزائرية تبلغ 130 عاماً "ترند موسم الحج" للعام الحالي، خاصة أنها كانت تحلم بزيارة مكة والمدينة وأداء فريضة الحج منذ أن كانت تبلغ من العمر 25 عاماً فقط، أي منذ 105 أعوام، وأصبحت قصة "الجدة صرهودة" مع الحج، حديث الملايين وترند موسم الحج.

فقد حققت معمرة جزائرية تدعى صرهودة ستيتي حلمها بعمر الـ130 عاماً، وذلك بعد أن تمكنت من زيارة بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج خلال العام الحالي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية، وكذلك وسائل اعلام سعودية، وآلاف الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.

مواليد 1894



المعمرة الجزائرية تنحدر من ولاية تبسة الواقعة شرق البلاد، وهي منطقة حدودية مع تونس، و"الحاجة صرهودة" من مواليد عام 1894، ولم تتمكن طوال حياتها من زيارة بيت الله الحرام سوى لأداء العمرة في مناسبتين، حسبما ذكرت المصادر الجزائرية.

استقبال حافل

ووصلت "الحاجة صرهودة" عبر إحدى رحلات الخطوط السعودية لأداء مناسك الحج مع ابنتها، وانتشرت الكثير من الصور لها عبر منصة "إكس"، وكذلك انستغرام، والفيسبوك، وهي يتم استقبالها بحافوة كبيرة في المملكة العربية السعودية.

وقالت المعمرة الجزائرية: "الله يحمي السعودية، ويحمي أولادها"، وأكدت أن أداء مناسك الحج كانت حلماً بالنسبة لها منذ أن كانت في سن الـ25 عاما، وها هو يتحقق اليوم، وأضافت أنها لا تستطع وصف مشاعرها وفرحتها.

اكتمال وصول أفواج الحجيج

وكانت السعودية قد استقبلت ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، واحتفت باكتمال وصول أفواج الحجاج من دول متعددة حول العالم إلى العاصمة المقدسة.

ويبدأ موسم الحج هذا العام في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو ما يوافق يوم 14 حزيران (يونيو)، على أن يستمر أداء المناسك لمدة 6 أيام.