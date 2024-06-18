إيلاف من باريس: تسود حالة من القلق والترقب في صفوف مسلمي فرنسا خشية تصدر اليمين المتطرف نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة ووصوله إلى الحكم.

وإزاء تطورات المشهد السياسي، يأسف الكثير من المسلمين للصورة التي تنقلها عنهم وسائل الإعلام في حين تشهد فرنسا موجة هجمات عنيفة ترتكب باسم الإسلام منذ 2015.

يخشى الناخبون المسلمون في فرنسا أن يكونوا أولى ضحايا فوز اليمين المتطرف مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة، وفقاً لتقرير "فرانس 24" ووكالة الأنباء الفرنسية.

من بين هؤلاء، ساره البالغة من العمر 23 عاما والعضو في تجمع للنساء المسلمات يحمل اسم "خلاص (كفى) صورا نمطية" Khlass les cliches، تقول إن ثمة "خطرا فعليا" برؤية التجمع الوطني اليميني المتطرف "يفوز في الانتخابات التشريعية" مع ما قد يحمله ذلك من "قوانين معادية للإسلام" تدعو إلى "تقييد حرياتنا الفردية" على صعيد المعتقد واللباس، بين أمور أخرى.

معارضة الذبح الحلال

لم يُخفِ التجمع الوطني في السابق معارضته للذبح الحلال. وفي 2021 حظر مقترح قانوني عرضه الحزب "الإيديولوجيات الإسلامية" ومنع ارتداء الحجاب في كل الأماكن العامة.

وتمنع التشريعات الفرنسية راهنا وضع الحجاب في المدارس الرسمية وتمنع البرقع في الأماكن العامة.

وفرنسا هي من الدول الأوروبية التي تضم أكبر عدد من المسلمين مع نحو ستة ملايين شخص.

العداء سيكون شرعياً

وتعرب ساره التي رفضت الإفصاح عن كامل اسمها على غرار الكثير من الأشخاص الذين قابلتهم وكالة الأنباء الفرنسية عن خوفها من "تشريع" هذا العداء للمسلمين "في حال تكاثر الأعمال المناهضة للمسلمين مع وصول حزب يجاهر بعنصريته إلى رأس السلطة".

ومساء السبت في ليون في جنوب شرق البلاد، سار نحو أربعين شخصا من اليمين المتطرف في الشوارع وهم يصرخون "نحن نازيون" و"المسلمون خارج أوروبا" وفق ما أظهرت مقاطع مصورة نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وندد عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيظ بهذا التحرك داعيا السلطات إلى "التحرك فورا" حيال "هذا التعبير المتطرف".

"في ذهن الناس اختلط كل شيء"

وسبق لحفيظ أن ندد في 11 حزيران (يونيو) بـ "صعود اليمين المتطرف المقلق جدا" معربا عن خشيته من تحول "المغاربي" و"المسلم" إلى "كبش فداء وتجسيدا لكل ما ينظر إليه على أنه مصدر تهديد وغير منسجم مع الهوية الوطنية التي يفترض أنها متجانسة".

ويقول إمام مدينة بوردو في جنوب غرب البلاد طارق أوبرو "في ذهن الناس اختلط كل شيء فالهجرة باتت تعني الإسلام" و"غزو من مجموعة من السكان ومن ديانة" معينة.

وإزاء مستجدات الوضع، يأسف الكثير من المسلمين للصورة التي تنقلها عنهم وسائل الاعلام في حين تشهد فرنسا موجة هجمات عنيفة ترتكب باسم الاسلام منذ 2015.

الاسلام والتطرف.. خلط مستمر

في هذا السياق، تقول مريم البالغة 46 عاما وهي واقفة أمام المسجد الكبير في باريس "ما إن أدير التلفاز أرى كم هو الأمر مأساوي فالحديث يدور دائما حول الإسلام الذي يُخلط مع التطرف الإسلامي... يوضع الجميع في السلة نفسها". وهي تعتبر أن "الوضع أصعب اليوم مما كان عليه قبل 15 عاما".

وتؤكد مريم أنها نصحت ابنيها البالغين "بمتابعة الدراسة ليتمكنا من المغادرة إلى مكان آخر" في صدى لما ورد في كتاب صدر أخيرا بعنوان "فرنسا تحبها لكنك تغادرها" يعكس الضيق الذي يشعر به جزء من الشباب المسلم في فرنسا.

المخاوف تطال الفئات الأكبر سناً

لكن حتى الفئات الأكبر سنا تعرب أيضا عن خوفها حيال الانتخابات التشريعية المقررة بدورتين في 30 حزيران (يونيو) والسابع من تموز (يوليو).

وتقول فاطمة البالغة سبعين عاما "بطبيعة الحال نشعر بالخوف ليس على صعيد الدين بل على صعيد الحياة اليومية خصوصا".

من جهتها، تؤكد زهرة البالغة 75 عاما التي أتت من تونس إلى فرنسا قبل 46 عاما "استمعت إلى ما يقوله رئيس التجمع الوطني (جوردان) بارديلا. ما كان يقوله هو: الأجانب خارجا والعاطلون عن العمل خارجا! وهو يريد أن يصبح رئيسا للوزراء؟ نريد منع ذلك لكن كيف؟ لمن نصوت؟ ليس لدينا أحد".

ويرى كريم تريكوتو الفرنسي الجزائري البالغ 32 عاما بعض الأمل الذي يستمده من الشعور في أن "أحزاب اليسار تتحالف وباتت أكثر قوة" مؤكدا أنه سيصوت بالتأكيد.

في الانتخابات الأوروبية في التاسع من حزيران (يونيو) صوت الناخبون المسلمون الذين توجهوا إلى مراكز الاقتراع، بنسبة 62 % لحزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي حسب ما اظهر استطلاع للرأي أجراه معهد إيفوب لحساب صحيفة "لا كروا". لكن نسبة الامتناع عن التصويت بلغت 59 % في صفوفهم.

لذا يدعو المسؤولون الدينيون الناخبين إلى المشاركة في الاقتراع وعدم تصديق مقاطع مصورة تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتؤكد أن الدين الإسلامي يدعو إلى الامتناع عن التصويت.

يقول أوبرو "هذا هذيان" منددا بمن أسماهم "جهلة يحاولون الخوض في القوانين الدينية الإسلامية".

ويؤكد حفيظ أيضا "على العكس من ذلك، الدين الإسلامي يدعو إلى احترام سلطة الدولة التي نعيش فيها".