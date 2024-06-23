إيلاف من باريس: نشرت "بوليتيكو" تقريراً "الأحد" يؤكد أن هناك بعض التحركات على المستوى العالمي بالاتفاق بين الحكومات من أجل فرض حد أدنى عالمي من الضرائب على المليارديرات، أو أثرى أثرياء العالم على حد تعبير الصحيفة السياسية الشهيرة، والتي كشفت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والبرازيلي اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقالت "بوليتيكو" في تقريرها :"لم يكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معجباً أبداً بلقبه (رئيس الأثرياء)، وبعد 7 سنوات من توليه منصبه ربما وجد أخيراً طريقة لمحاولة التخلص من ظل هذا اللقب".

وهو يتعاون مع الزعيم البرازيلي اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا للضغط من أجل فرض حد أدنى عالمي للضرائب على أغنى أغنياء العالم. ومن المقرر توزيع مسودة الاقتراح على الحكومات قريبًا، وفقًا لمسؤولين تحدثوا إلى "بوليتيكو".

لقد عرفنا بعلاقة ماكرون الوثيقة مع لولا منذ بعض الوقت. وفي آذار (مارس)، ذهب الثنائي في رحلة على متن قارب إلى جزيرة في الأمازون، حيث ركضا عبر الغابات المطيرة، وتشابكت أيديهما وارتديا ملابس متطابقة. وفي اليوم الأخير من تلك الزيارة أكد ماكرون دعمه للخطة، وهو الأمر الذي تقرع البرازيل طبوله أثناء توليها الرئاسة الدورية لمجموعة دول العشرين.

تناقض أم تغير في المواقف؟

الأمر برمته يأتي بمثابة مفاجأة لأن خفض الضرائب بدلا من زيادتها على الأكثر ثراء كان علامة تجارية لحكومة ماكرون منذ اليوم الأول. ويفخر وزير ماليته المحافظ، برونو لو مير، برفض أي فكرة لفرض رسوم جديدة على الرغم من مشاكل الديون التي تعاني منها فرنسا .

علاوة على ذلك، أشار لو مير على الفور إلى عدم الارتياح عندما اقترح مستشارو الحكومة، في بداية عام 2023، أن تتخذ فرنسا موقفا مؤيدا للحد الأدنى العالمي من معدل الضريبة على الناس، وفقا لمسؤولين مطلعين على هذه القضية.

كيف غير لومير رأيه؟

هل هي أيضاً انتهازية وسياسة؟ قال باسكال سانت أمانز، وهو فرنسي قاد على مدى عقد من الزمن عملية إصلاح شاملة للضرائب العالمية على الشركات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي الهيئة الاقتصادية الحكومية الدولية: "نعم. لقد كان هناك قرار سياسي استغرق بعض الوقت. وكان هناك نقاش داخلي في الإدارة الفرنسية بشأن هذه القضية، وفي النهاية قرروا دعم هذا العمل".

وقال سانت أمانس إن البرازيل تحاول معالجة قضية عدم المساواة "التي تشغل أذهان الجميع وتغذي أيضًا الشعبوية".

حصلت صحيفة بوليتيكو على نظرة ثاقبة للخلاف الداخلي الذي أدى إلى تبني ماكرون ولومير للخطة. وبعد أشهر من المناقشات خلف الأبواب المغلقة مع كبار المسؤولين والاقتصاديين، أعرب لو مير في النهاية عن ترحيبه بالفكرة، وفقًا لشخصين على دراية مباشرة بالمناقشات، تحدثا إلى بوليتيكو بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأن الموضوع حساس للغاية.

التقرب من العمال

وبعد أن قررت الحكومة الفرنسية المضي قدماً في هذه المبادرة، شعرت أن المبادرة كانت فرصة ليس فقط لإظهار نفسها كواحدة من أكبر أصدقاء لولا على المسرح العالمي، ولكن أيضاً إلى جانب العمال في أحد المصانع. الوقت الذي يشعر فيه ماكرون بالضغط من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان.

وكان لومير من بين أوائل من أيدوا علناً الخطة التي طرحتها البرازيل في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في ساو باولو في شباط (فبراير) الماضي. وسيتحدث الوزراء عن هذا الأمر مرة أخرى في ريو دي جانيرو في شهر تموز (يوليو).

وقال لو مير للصحفيين في نيسان (أبريل): "أفضل هذا النقاش حول الضرائب الدولية على الجدل الذي لا نهاية له في فرنسا حول نظامنا الضريبي".

"لم يتم استبعاد أي شيء"

بالنسبة لأحزاب المعارضة الفرنسية، التي تعتبر بشكل عام أقل تأييدًا لقطاع الأعمال من ماكرون، هناك الآن قلق من أن دعم الحكومة لضريبة الأغنياء يمنحها الفرصة للادعاء بأنها تتخذ إجراءات لمعالجة عدم المساواة، في حين أن الفرص المتاحة لكل حكومة في هذا الشأن إن اتفاق مجموعة العشرين - من بكين إلى اسطنبول ومن واشنطن إلى الرياض - على إصلاح حقيقي أمر بعيد المنال، في أحسن الأحوال.

اتفاق عالمي وتعثر داخلي؟

وقال النائب اليساري الفرنسي إريك كوكريل، الذي يرأس اللجنة المالية بالجمعية الوطنية، "لا يمكن أن تكون دعوة لعدم القيام بأي شيء على المستوى الوطني بينما ننتظر أن تتوصل جميع دول العالم إلى اتفاق". "لسوء الحظ، من الواضح أن برونو لومير يستخدم هذه الحجة."

وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها حكومة ماكرون الإصلاح الضريبي العالمي كوسيلة لتفادي الجدل الضريبي في الداخل.

على أية حال، هناك بعض الأدلة على أن الحكومة أصبحت أكثر حذرًا بشأن الخطة في السر. وبينما أشار لو مير علنًا إلى الخطة على أنها مصممة على غرار الخطة المتفق عليها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشركات، والتي تتضمن حدًا أدنى لمعدل الضريبة، قال مسؤول بوزارة الاقتصاد الفرنسية إنه ليس من الضروري بالضرورة أن تكون على هذا النحو. وقال المسؤول: "في الوقت الحالي، لم يتم الاتفاق على شيء، ولم يتم استبعاد أي شيء".

مصالح الأثرياء

قد تكون السياسة ذكية. وقال توماسو فاسيو، رئيس أمانة اللجنة المستقلة لإصلاح الضرائب الدولية على الشركات (ICRICT)، إنه ليس لدى ماكرون ما يخشاه من تأييد الاقتراح الذي لن يرى النور إلا بعد سنوات من الآن.

وقال: "إذا لامست مصالح النخب، فإنك لا تخاطر بحدوث أعمال شغب في الشوارع مثل تلك التي قام بها أصحاب السترات الصفراء"، في إشارة إلى الاحتجاجات العنيفة ضد خطط ماكرون لزيادة الضرائب على الوقود - والتي تؤثر بشكل حاسم على الجميع، وليس فقط المليارديرات -.

وأضاف: "من المحتمل أيضًا أن يدعم لومير هذا الاقتراح كأداة لتشتيت الانتباه على المستوى الوطني".

الموقف الأميركي من الضريبة العالمية

ورفضت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين علناً الضريبة المفروضة على المليارديرات، وهو ما وصفه ماكرون بأنه "أمر مؤسف"، مشيراً إلى أنه "حتى في المجتمع الأميركي، يشعر المزيد والمزيد من الناس الآن بالصدمة أو الانزعاج قليلاً من مستوى الثروة المتراكمة في بعض البلدان".

رفض ألماني

الحكومة الألمانية، وهي أيضًا عضو في مجموعة العشرين، منقسمة بشأن هذه القضية، حيث رفض وزير المالية كريستيان ليندنر الاقتراح.

3000 ملياردير في العالم

اقترح مرصد الضرائب في الاتحاد الأوروبي، الذي يقدم المشورة للرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين ، فرض ضريبة لا تقل عن 2% على أغنى 3000 ملياردير في العالم.

ومن الممكن أن يؤدي هذا الإجراء، الذي سيقدمه مرصد الضرائب يوم الثلاثاء، إلى تحرير ما يقرب من 250 مليار دولار ترغب البرازيل في استخدامها لمعالجة قضايا الفقر والمناخ في جميع أنحاء العالم، وليس لتجديد الميزانيات الوطنية.

ولو حدث ذلك لكان التأثير محسوسًا في فرنسا. وسيتعين على أغنى رجل في العالم، الفرنسي برنارد أرنو، دفع ما يقرب من 4.2 مليار دولار من الضرائب الإضافية سنويا، وفقا لتقديرات مرصد الضرائب في الاتحاد الأوروبي.

إن المماطلة الحالية في الإصلاح العالمي للضرائب على الشركات تظهر مدى الصعوبة التي تواجهها البلدان في جميع أنحاء العالم في تعديل أنظمتها الضريبية. ومن المرجح أن يكون فرض ضريبة على المليارديرات أكثر صعوبة.

وقال سانت أمانز: "الأمر أكثر تعقيداً عندما يتعلق الأمر بفرض الضرائب على الأفراد. وهذا لا يعني أنه مستحيل".

