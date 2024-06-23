إيلاف من لندن : يزور وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني العاصمة الإيرانية طهران للمرة الثانية خلال شهر واحد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الزياني يزور طهران للمشاركة في اجتماع منتدى حوار التعاون الآسيوي المقرر عقده غدا الاثنين.

ومن المقرر أيضًا أن يعقد الزياني اجتماعًا ثنائيًا مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني خلال زيارته لطهران.

وسيشارك أكثر من 30 وفدا، من بينهم وزراء خارجية ونواب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منتدى حوار التعاون الآسيوي، في القمة التي تستضيفها وزارة الخارجية الإيرانية.

وكان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد جدد التأكيد على سعي بلاده إلى عودة العلاقات الدبلوماسية مع إيران كجارة.

جاء ذلك في كلمة القاها يوم 31 مايو الماضي ، لدى لقائه رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ.

وقال ملك البحرين انذاك : "باعتبارنا دعاة للسلام والتسامح والتعايش الإنساني، فإننا نؤمن بضرورة اعتماد نهج الحوار والدبلوماسية السلمية القائم على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".