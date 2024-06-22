إيلاف من تل أبيب: قال الجيش الإسرائيلي إن قواته انتهكت البروتوكول العسكري بربط رجل فلسطيني جريح في مقدمة سيارته خلال مداهمة في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأكد الجيش الإسرائيلي الحادث بعد أن تم تصويره بالفيديو ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن الرجل أصيب خلال تبادل إطلاق النار خلال المداهمة التي كان مشتبها بها.

وقالت عائلة الرجل المصاب إنهم عندما طلبوا سيارة إسعاف، أخذه الجيش وربطه بغطاء محرك السيارة الجيب وانطلقوا به.

وتم نقل الشخص في النهاية إلى الهلال الأحمر لتلقي العلاج. وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيتم التحقيق في الحادث.

وتعرف شهود عيان تحدثوا إلى وكالة رويترز للأنباء على الرجل وأطلقوا عليه اسم مجاهد عزمي.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "هذا الصباح (السبت)، خلال عمليات مكافحة الإرهاب لاعتقال المشتبه بهم المطلوبين في منطقة وادي برقين، فتح الإرهابيون النار على جنود الجيش الإسرائيلي، الذين ردوا بإطلاق النار".

وأضاف: "أثناء تبادل إطلاق النار، أصيب أحد المشتبه بهم وتم القبض عليه.

"في انتهاك للأوامر وإجراءات التشغيل القياسية، اعتقلت القوات المشتبه به وهو مقيد فوق السيارة".

"إن سلوك القوات في مقطع الفيديو الخاص بالحادث لا يتوافق مع قيم الجيش الإسرائيلي، وسيتم التحقيق في الحادث والتعامل معه وفقًا لذلك".

يذكر أن أعمال العنف في الضفة الغربية منذ بداية الحرب في قطاع غزة، والتي أثارها الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر).

وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 480 فلسطينيًا، من أعضاء الجماعات المسلحة والمهاجمين والمدنيين، قتلوا في حوادث مرتبطة بالنزاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.



