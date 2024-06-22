إيلاف من تل أبيب: يعتقد الإسرائيليون أن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت أكثر ملاءمة لتولي منصب رئيس الوزراء من بنيامين نتانياهو، وهي المرة الأولى التي يتفوق فيها على زعيم إسرائيل الأطول خدمة في منافسة وجها لوجه، وفقا لاستطلاع تلفزيوني تم بثه الجمعة.

وعلى الرغم من رؤية الغالبية لرئيس الوزراء الحالي نتانياهو باعتباره متطرفاً في الذهاب إلى خيار الحرب بدلاً من التفاوض، إلا أن بينيت أشد تطرفاً، وهو من السياسيين الذين يؤمنون باسرائيل الكبرى من النهر إلى البحر، ولا يذهاب إلى خيار السياسة في التعامل مع الفلسطينيين، بل يرى دائماً أن الحلول العسكرية هي أول ما يجب الاعتماد عليه، الأمر الذي يثير جدلاً حول نتائج الاستطلاع الجديد، فماذا يريد الاسرائيليون؟

ظل بينيت خارج منصبه منذ إعلانه ترك السياسة في أعقاب انهيار حكومته الائتلافية المتنوعة عام 2022، والتي أطاحت بنتانياهو من رئاسة الوزراء قبل عام بعد 12 عامًا من اضطرابات سياسية غير مسبوقة شملت أربع انتخابات وطنية في ثلاث سنوات، وفقاً لتقرير "تايمز أوف اسرائيل".

ومع ذلك، فقد ألمح مؤخرًا إلى عودته، حيث تبدو قبضة نتانياهو على السلطة هشة بشكل متزايد وسط الحرب المستمرة التي أشعلها هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ومع انقسام ائتلافه بسبب المقترحات التشريعية المثيرة للجدل التي يدعمها حلفاؤه الأرثوذكس المتطرفون.

36 % مع بينيت

وردا على سؤال حول من يفضلون لمنصب رئيس الوزراء، قال 36% من المشاركين في الاستطلاع الإخباري للقناة 12 إن بينيت هو الخيار المناسب، و28% نتنياهو و31% لا يعرفون أيا منهما، في حين أن البقية بلا اجابة محددة.

كما كان أداء بينيت أفضل قليلا من زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس في سباق ثنائي، حيث فضل 27% الأول لرئاسة الوزراء و25% الثاني. ولم يقل 41% من المشاركين في الاستطلاع أياً منهما، و7% لم يعرفوا.

وبينما أشار الاستطلاع إلى تزايد شعبية بينيت، كان من الصعب استقراء التداعيات السياسية المحتملة للنتائج، حيث أن الإسرائيليين يدلون بأصواتهم فقط للأحزاب ولا يصوتون بشكل مباشر لرئيس الوزراء.

إذا قرر بينيت الترشح لإعادة انتخابه، فسيظل من غير الواضح من الذي قد يترشح معه. وتساءلت استطلاعات الرأي الأخيرة عن تحالف يميني محتمل يضم بينيت وزعيم حزب الأمل الجديد جدعون ساعر وزعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين.

كما تغلب نتنياهو على زعيم المعارضة يائير لابيد في منافسة وجها لوجه، حيث قال 33% من المشاركين في استطلاع يوم الجمعة أنه أكثر ملاءمة لتولي منصب رئيس الوزراء مقارنة بـ 28% للبيد، و34% لا أي منهما، والبقية لا يعرفون.

63 % ضد أداء ننتاياهو في الحرب

وعندما سئلوا عن رأيهم بأداء نتانياهو خلال الحرب، أعطاه 63% علامات سيئة بينما وافق 31%. وحصل وزير الدفاع يوآف غالانت على نتيجة أفضل، حيث وافق 45% مقابل 46% رفضوا.

لكن شركاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين في الائتلاف، وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، كان أداؤهم أسوأ، حيث قال 68% و65% من المستطلعين على التوالي إنهم يقومون بعمل سيئ.

قادة الجيش

كما سأل الاستطلاع الذي تم بثه يوم الجمعة عن أداء كبار الشخصيات العسكرية، الذين حصلوا على نتائج أفضل بكثير من القادة السياسيين.

وقال نصف المستطلعين إن قائد الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يقوم بعمل جيد، مقابل 39% لم يوافقوا، و74% وافقوا على أداء المتحدث العسكري دانييل هاغاري.

لا يمكن "سحق" حماس

وكانت الموافقة الساحقة لهاغاري ملحوظة، وتأتي بعد أيام من حصوله على رد من نتانياهو لوصف هدف الحرب الإسرائيلية المتمثل في القضاء على حركة حماس بأنه بعيد المنال، وقوله إن الحركة ستبقى في غزة ما لم يتم العثور على بديل.

ويبدو أن المشاركين في استطلاع القناة 12 يتفقون مع هاغاري. وعندما سئلوا عما إذا كان "النصر الكامل" على حماس – كما تعهد نتانياهو مرارا وتكرارا – أمرا ممكنا، قال 51% إنه ليس كذلك، مقابل 36% قالوا ذلك. والبقية لم يعرفوا اجابة محددة.

ولم تذكر الشبكة عدد الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع، الذي أجرته شركة أبحاث Midgam بالتعاون مع شركة الاستطلاع عبر الإنترنت iPanel.