ديربنت (روسيا): نقلت وكالات أنباء عن وزارة الداخلية الروسية قولها إن مسلحين فتحوا النار على معبد يهودي في ديربنت، وهو موطن طائفة يهودية قديمة في منطقة داغستان بشمال القوقاز في روسيا، مما أدى إلى مقتل ضابط شرطة.

وتقول التقارير إن أعيرة نارية أطلقت أيضا على مركز للشرطة، وذكرت وكالة أنباء تاس المملوكة للدولة الروسية أن الهجوم استهدف أيضا كنيسة أرثوذكسية تقع بجوار الكنيس، ويضيف التقرير أن هويات الجناة لم تتضح بعد.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية في داغستان مقتل أحد عناصر الشرطة في تبادل إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة مع مجهولين قرب معبد يهودي وكنيسة في مدينة ديربنت.

ووفقاً لما نقلته شبكة RT الروسية، قالت رئيسة الخدمة الصحفية بوزارة الداخلية في داغستان، غايانا غارييفا، أنه: "وفقا لمعلومات من إدارة الخدمة بوزارة الداخلية في داغستان، في حوالي الساعة 18:00 (بالتزامن بتوقيت موسكو) في ديربنت، أطلق مجهولون النار على كنيس وكنيسة من أسلحة أوتوماتيكية".

وبحسب المعلومات الأولية، قُتل شرطي وأصيب آخر في الهجوم. ولاذ المشتبه بهم بالفرار بسيارة من طراز "فولكس فاغن بولو" بيضاء اللون.