اختتمت قمة أوكرانيا للسلام المنعقدة في سويسرا أعمالها بالتزام عشرات الدول بوحدة أراضيها.

وتبنت الدول البيان الختامي للقمة، وقد ألقى باللوم على روسيا في المعاناة والدمار واسع النطاق الناتج عن الحرب، وهو ما تعتبره كييف نجاحاً.

لكن العديد من الدول لم توقع على البيان الختامي، من بينها الهند وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية.

وتهدف القمة إلى خلق أوسع دعم ممكن لعملية يمكن أن تساهم في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وشاركت في القمة أكثر من 90 دولة ومنظمة دولية.

ولم تتم دعوة روسيا الى القمة، كما أن الصين، أكبر داعمي موسكو، لم تحضر، ما دفع البعض إلى التشكيك في فعاليتها.

ولم يكن بعض أولئك المجتمعين في منتجع بيرغنستوك السويسري من أقرب المؤيدين لأوكرانيا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، التي حذر وزير خارجيتها من أن أوكرانيا سوف تضطر إلى تقديم تنازلات صعبة، وكينيا، التي اعترضت علناً على العقوبات الأخيرة المفروضة على روسيا.

ويدعو البيان النهائي للقمة إلى استعادة السيطرة الأوكرانية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية وموانئ البلاد على بحر آزوف، وتحتل روسيا جميعها حالياً.

كما يشير البيان إلى الغزو الروسي باعتباره "حرباً" وهو وصف رفضته موسكو.

كما تمت مناقشة القضايا الإنسانية مثل عودة الأسرى والأطفال المختطفين.

أما المواضيع الأكثر إثارة للجدل، مثل وضع الأراضي تحت الاحتلال الروسي، فسوف تُترك لوقت لاحق.

وقال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، إن الحاضرين متحدون في سعيهم لتحقيق السلام في أوكرانيا.

وأضاف: "جميعنا نعلم أننا لسنا إلا في البداية، بداية الطريق نحو السلام".

وتابع: "وعلى الرغم من أن البعض منا حول هذه الطاولة لديهم آراء مختلفة حول كيفية تحقيق السلام في أوكرانيا، فلا ينبغي أن يكون هناك أي خطأ... نحن متحدون تماماً في رؤية مشتركة بشأن المبادئ والقيم والأخلاق".

وقال: "لا نغزو دولة أخرى. ولا نختطف الأطفال. ولا نلعب السياسة مع الإمدادات الغذائية في العالم. ولا نعرض السلامة النووية للخطر".

وكان من المتوقع أن تؤيد جميع الوفود بياناً نهائياً يدين الغزو الروسي، لكن المستشار النمساوي كارل نيهامر قال للصحفيين يوم الأحد إنه لن يتم تأييد الإعلان بالإجماع.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، إنه سيتم إبلاغ نتائج القمة السويسرية إلى موسكو "حتى نتمكن في قمة السلام الثانية من تحديد النهاية الحقيقية للحرب".

ووصفت روسيا القمة بأنها مضيعة للوقت، وقال الرئيس فلاديمير بوتين يوم الجمعة، إنه سيوافق على وقف إطلاق النار إذا سحبت أوكرانيا قواتها من أربع مناطق تحتلها روسيا جزئياً وتقول إنها ضمتها.

لكن بعد يوم واحد، رفض الزعماء الغربيون الذين حضروا القمة بشدة اقتراح بوتين.

ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، الأمر بأنه "دعاية"، واتهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بوتين "بنسج رواية زائفة حول استعداده للتفاوض".

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف يوم الأحد، إن الزعيم الروسي لم يستبعد إجراء محادثات مع أوكرانيا، لكنه أضاف أن هناك حاجة إلى ضمانات لضمان مصداقيتها، وأن زيلينسكي لا يمكن أن يكون مشاركاً في ذلك.