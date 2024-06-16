إيلاف من موسكو: يشكل المسلمون 10% من سكان روسيا وفقاً لاحصاء عام 2017، أي أن عددهم 14 مليون نسمة، مما يجعلهم أكبر تجمع إسلامي في أي بلد أوروبي (عدا تركيا بالطبع)، وقد حرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تهنئة المسلمين في روسيا والعالم بعيد الأضحى المبارك.

مشيرا إلى مساهمة المنظمات الإسلامية الروسية في وحدة الروس، وتطوير الحوار بين الأعراق والأديان.

وقال بوتين في برقية تهنئة صدرت عن المكتب الصحفي للكرملين: "أهنئ بحرارة مسلمي روسيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يعمل بالأخص على التقريب بين الناس، وترسيخ مثل الرحمة والعدالة والتسامح، والتفاهم المتبادل في المجتمع، ويكشف عمق القيم الروحية الراسخة للإسلام".

ووفقاً لما نقلته شبكة RT عن المكتب الصحفي للكرملين، أضاف بوتين: "من دواعي سرورنا أن تثري حياة الأمة الإسلامية بلادنا بالأعمال الصالحة والمشاريع والمبادرات الجديدة في مجال الثقافة والتعليم".

مساعدة العملية العسكرية

وأشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن المنظمات الإسلامية تولي اهتماما كبيرا بالأسرة، والتربية الوطنية لجيل الشباب، وتقديم المساعدة الفعالة للمشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وأكد بوتين: "بالطبع فإن مساهمتهم في وحدة شعبنا وفي تطوير الحوار بين الأعراق والأديان في روسيا أمر مهم".

ويحتفل المسلمون في شتى أرجاء العالم بعيد الأضحى المبارك الذي يوافق العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام، ويوافق ميلاديا يوم الأحد السادس عشر من حزيران (يونيو) في معظم الدول.