إيلاف من بيروت: حذر جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، من أن احتمال نشوب صراع كامل مع "حزب الله" اللبناني بات واقعيًا، ما قد يزعزع استقرار المنطقة. وتأتي تصريحات بوريل في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل وزيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن لمناقشة الأوضاع المتوترة.

وعبر بوريل في تدوينة على منصة "إكس" عن مخاوفه من أن احتمال نشوب صراع كامل مع ميليشيا "حزب الله" اللبنانية المدعومة من إيران صار "أمرا واقعيا" سيكون له أثر خطير على المنطقة وخارجها، مشيرا إلى أن "السبت الماضي كان واحدا من أكثر الأيام دموية منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث أفادت التقارير بمقتل 100 فلسطيني على الأقل".

Yesterday has been one of the deadliest day since October w/ at least 100 Palestinians reportedly killed.



The hostages are still held captive.



The risk of a full-blown conflict involving Hezbollah is real. A spill over in Lebanon would seriously impact the region & beyond. 1/3 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 23, 2024

تصاعد التوترات والمواجهة المحتملة

تصريحات بوريل جاءت في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل و"حزب الله" على الحدود الشمالية. وفي خطوة تعكس حجم القلق الدولي، وصل وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى واشنطن للقاء مسؤولين في الإدارة الأميركية. جدول أعمال غالانت تضمن بحث المرحلة الثالثة من العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة والوضع المتفجر على الجبهة الشمالية.

تأهب إسرائيلي وتحفظ أميركي

غالانت صرح قبل مغادرته إلى واشنطن بأن "إسرائيل متأهبة لأي عملية عسكرية". ولكن، في موقف لافت، رجح رئيس الأركان المشتركة الأميركية، تشارلز براون، أن الولايات المتحدة قد تجد صعوبة في مساعدة إسرائيل إذا انخرطت في حرب واسعة مع "حزب الله"، حفاظا على القوات الأميركية في المنطقة.