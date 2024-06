إيلاف من بيروت: حذر جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، من أن احتمال نشوب صراع كامل مع "حزب الله" اللبناني بات واقعيًا، ما قد يزعزع استقرار المنطقة. وتأتي تصريحات بوريل في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل وزيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن لمناقشة الأوضاع المتوترة.

وعبر بوريل في تدوينة على منصة "إكس" عن مخاوفه من أن احتمال نشوب صراع كامل مع ميليشيا "حزب الله" اللبنانية المدعومة من إيران صار "أمرا واقعيا" سيكون له أثر خطير على المنطقة وخارجها، مشيرا إلى أن "السبت الماضي كان واحدا من أكثر الأيام دموية منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث أفادت التقارير بمقتل 100 فلسطيني على الأقل".

Yesterday has been one of the deadliest day since October w/ at least 100 Palestinians reportedly killed.



The hostages are still held captive.



The risk of a full-blown conflict involving Hezbollah is real. A spill over in Lebanon would seriously impact the region & beyond. 1/3