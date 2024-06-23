إيلاف من موسكو: ارتفع عدد القتلى من رجال الأمن، بالإضافة إلى مقتل رجل دين مسيحي، الأحد، في هجمات استهدفت كنيستين وكنيساً في القوقاز الروسي، وفق ما أفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وقالت اللجنة، كما نقلت عنها وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، إن "الهجمات استهدفت كنيستين أرثوذكسيتين وكنيساً ونقطة تفتيش للشرطة" في مدينتي محج قلعة وديربنت في جمهورية داغستان.

وأعلنت اللجنة أنها فتحت تحقيقاً جنائياً في "أفعال إرهابية"، وبدورها، قالت وزارة الداخلية في داغستان لوكالات الأنباء الروسية إن "قوات الأمن قامت بتصفية أربعة مهاجمين في محج قلعة".

وداغستان هي منطقة روسية ذات غالبية مسلمة، تقع عند الحدود مع جورجيا وأذربيجان.

ونقلت "ريا نوفوستي" عن اللجنة أنه نتيجة للهجمات الإرهابية، وفقاً للمعلومات الأولية ، قُتل كاهن في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وشرطيون.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الداخلية في داغستان، غايانا غارييفا، وكالة "ريا نوفوستي" بأن الهجمات أسفرت عن مقتل 6 شرطيين وإصابة 12 آخرين.

وقُتل الكاهن البالغ 66 عاماً في ديربنت، وفق ما أفادت المتحدثة باسم وزارة الداخلية في داغستان الوكالة الروسية.

المعبد اليهودي احترق

وجاء في منشور على "تلغرام" لرئيس اتحاد الجاليات اليهودية في روسيا، بوروخ غورين، أن "الكنيس في ديربنت يحترق".

وأضاف: "تعذر إخماد الحريق. قتل شخصان، هما شرطي وحارس أمني، كذلك أضرمت النيران في الكنيس اليهودي في محج قلعة، وتم إحراقه. وخلال الهجوم على الكنيسة الأرثوذكسية في ديربنت، تم قطع عنق الكاهن".