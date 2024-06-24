إيلاف من لندن: دعا رئيس الوزراء الهنغاري لإزاحة أورسولا فون دير لاين عن رئاسة المفوضية الأوروبية، واصفا السنوات الخمس التي أمضتها في هذا المنصب بالأسوأ في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

وردا على سؤال صحفي حول أسباب معارضته تعيين فون دير لاين لولاية ثانية أجاب فيكتور أوربان: "بسبب فعاليتها المنخفضة".

وأضاف في حديث لمجموعة Funke الإعلامية الألمانية: "يعد التحول "الأخضر" إدارة فاشلة بالكامل، ولا تحل حزمة الهجرة المشاكل القائمة. تحتاج أوروبا إلى قيادة أكثر فعالية، وهناك العديد من الساسة الموهوبين الذين يمكنهم القيام بذلك".

وعبر عن ثقته بأن "السنوات الخمس الماضية كانت ربما الأسوأ في تاريخ الاتحاد الأوروبي وكانت نجاحات المفوضية الأوروبية ونخبة بروكسل ضعيفة".

وذكر أوربان أن انتخابات البرلمان الأوروبي أظهرت أن المواطنين يريدون التغيير في بروكسل "لكن السلطة سيحافظ عليها الائتلاف الحاكم نفسه.. لا يسرني ما يحدث حاليا". وتابع: "نواجه مشكلة هيكلية".

ترشيح دير لاين

وكان تم في 7 مارس الماضي ترشيح أورسولا فون دير لاين لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية في مؤتمر حزب الشعب الأوروبي في بوخارست.

ووفقا للوثائق الأساسية للاتحاد الأوروبي، يتم تعيين رئيس المفوضية الأوروبية بقرار من قادة الاتحاد وتتم الموافقة عليه أثناء التصويت السري في البرلمان الأوروبي. ويجب أن تكون أغلبية الأصوات لصالح المرشح.

الهجرة

وكان رئيس وزراء المجر، أثار في الأيام الأخيرة مجموعة من القضايا الجدلية في وجه الاتحاد الأوروبي، وقال أوروبان يوم الجمعة الماضي، إنّ بلاده ستقاضي المفوضية الأوروبية وستقاوم حصص توطين المهاجرين الإلزامية، إذا لم ترفع المفوضية هذا البند من جدول أعمالها. مفيدًا أنّ حكومته ستستخدم استفتاء أجري أخيرًا في المجر في تحدي المفوضية.

وكانت أغلبية كاسحة ممّن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء قد رفضت حصص الاتحاد الأوروبي.

وتابع أوروبان أنّ الموضوع دخل الآن في طريق مسدود وأنّ رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو الذي تشغل بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، سيقترح حلا بحلول قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في ديسمبر (كانون الأول).

وأضاف قائلاً للإذاعة الرسمية، أنّه إذا لم تتخل المفوضية الأوروبية عن فكرة الحصص فإنّنا «سنقاوم.. لن ننفذ -قرار الاتحاد الأوروبي-.. سنقاضي المفوضية».

وذكر أوروبان أنّ بلاده لا ترغب في استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين وأنّهم يمثلون خطرًا أمنيًا.

عقوبات روسيا

كما كان رئيس الوزراء المجري، قال إن بلاده لا يمكنها دعم حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي، بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية.

وذكر أوربان أن الاقتراح الحالي الذي قدمته المفوضية الأوروبية بمثابة إلقاء "قنبلة ذرية" على الاقتصاد المجري، مضيفاً أن المجر مستعدة للتفاوض إذا رأت اقتراحاً جديداً يناسب مصالحها.

