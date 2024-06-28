بروكسل: أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، فرض عقوبات على ستة أفراد وثلاث شركات متهمة بتمويل حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، أو بـ"تسهيل أفعالهما العنيفة".

وقال المجلس الأوروبي في بيان إن هذه العقوبات تستهدف ثلاث شركات وصفت بأنها "شركات وهمية غايتها تسهيل تدفق الأموال" إلى حماس، ويسيطر عليها رجل أعمال يقيم في السودان سبق أن عاقبه الاتحاد الأوروبي.

وتمت الإشارة خصوصا إلى أحمد شريف عبدالله عودة المتّهم بإدارة الأنشطة الاستثمارية لحماس في الخارج، على نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

في المجموع يخضع حاليا 12 شخصا وثلاث منظمات لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ الهجوم الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

تنص هذه العقوبات على تجميد للأصول ومنع دخول الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في كانون الثاني (يناير) فرض عقوبات على حركتي حماس و"الجهاد الإسلامي"، تستهدف خصوصا رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار الذي يعتبر مهندس هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر).