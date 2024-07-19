تل أبيب: أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن انفجار تل أبيب دليل على أن الحكومة لا تستطيع توفير الأمن، مؤكداً أن المعارضة تعرف كيف تشكل حكومة فعالة تعيد الأمن والقوة إلى إسرائيل.

وكتب لابيد في تغريدة عبر "إكس" أن "تحطم الطائرة بدون طيار في تل أبيب هو دليل آخر على أن هذه الحكومة لا تعرف ولا تستطيع توفير الأمن لمواطني إسرائيل، ومن يفقد الردع في الشمال والجنوب يفقده أيضا في قلب تل أبيب".

" لا توجد سياسات ولا خطط"

كما لفت إلى أنه لا توجد سياسات ولا خطط، كل العلاقات العامة والمناقشات حول أنفسهم. عليهم الذهاب".

وتابع قائلاً: "سنعرف كيفية تشكيل حكومة فعالة وفعالة من شأنها أن تعيد الأمن والقوة إلى إسرائيل".

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، عن عملية عسكرية استهدفت تل أبيب.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين على منصة إكس، أن الجماعة استهدفت تل أبيب بطائرة مسيرة، مضيفا أنهم سيواصلون استهداف إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة، وفق قوله.

مقتل شخص واحد وإصابة آخرين

يشار إلى أن زكي هيلر المتحدّث باسم خدمة "نجمة داود" أي جهاز الإسعاف الإسرائيلي الموازي للصليب الأحمر، كان أعلن صباح الجمعة، أن الانفجار وقع ليلًا في تلّ أبيب.

وأضاف أنه أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة آخرين، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

كما تابع أن الشرطة تحدثت عن 7 مصابين بجروح طفيفة حتى الآن، لكن الأمر يتعلق خصوصا بأشخاص كانوا في حالة صدمة بحسب هيلر.

من جهته قال المتحدث باسم الشرطة دين إلسدون إنه تم العثور على جثة مصابة بشظايا في المبنى الذي أصيب جراء الانفجار.