إيلاف من أصيلة : نفى دومنيك ستراوس كان المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي والسياسي الفرنسي المعروف، نفيا قاطعا ، الانباء التي تحدثت عن رغبته في الشروع في بناء مشروع فندقي ضخم في ضواحي أصيلة " .

وقال ستراوس كان ل" إيلاف المغرب" :" في الواقع، رددت الصحافة شائعة تنسب لي الرغبة في بناء "مشروع فندقي ضخم" جنوب طنجة. هذه المعلومات خاطئة تماما".

دومنيك ستراوس كان وزوجته المغربية مريم العوفير

وكشف وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي الأسبق ( 1997-1990) في عهد الرئيس جاك شيراك وحكومة الاشتراكي ليونيل جوسبان ، أنه اشترى قطعة أرض جنوب مدينة أصيلة( تبعد 45 كيلومترا عن طنجة) ، وذلك في منطقة سيدي مغايث .

واضاف ستراوس كان قائلا : أقوم ببناء منزل لقضاء عطلاتي الشخصي هناك. وهذا لا علاقة له بما يسمى "المنتجع". وخلص إلى القول المعلومات التي تم نشرها خيالية تماما.

وكانت أنباء قد تحدثت عن أن ستروس كان بدء في 23 مايو الماضي في بناء المنتجع السياحي .

ويوجد ستراوس كان حاليا في مراكش رفقة زوجته المغربية مريم العوفير التي تتقبل حاليا التعازي في وفاة والدتها التي وافتها المنية الجمعة .

ويشرف ستراوس كان وزوجته على منظمة إنسانية في المغرب تدعى " مكيل " تهتم بالأم والطفل في الاماكن الفقيرة والنائية بالبلاد .