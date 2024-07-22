إيلاف من القدس: أكد ضابط كبير في الجيش الاسرائيلي لـ"إيلاف"، أنه "لم نكن بحاجة للتحليق في اجواء اي دولة عندما ضربنا الحديدة في اليمن". وأضاف أن أجواء البحر الأحمر هي أجواء دولية لنا مثلما هي لغيرنا من الدول المحيطة بهذا البحر.

وقال الضابط المطلع على سير عملية إسرائيل في اليمن، من التخطيط إلى تحديد الاهداف وحتى التنفيذ، أن اسرائيل أبلغت الولايات المتحدة (قيادة ينكتون القيادة المركزية)، وهي بدورها ابلغت الدول المعنية بهذا الهجوم. وكان ذلك لحظات قليلة قبل انطلاق القذائف نحو الاهداف.

وأكد الضابط أن سربي اف 35 الشبح واف 15 اي شاركا في الهجوم بمشاركة طائرة تزويد بالوقود اسرائيلية غادرت من النقب قبل انطلاق المقاتلات بساعتين لتكون في أماكن آمنة خلال العملية، وإذا احتاجت الطائرات التزود بالوقود. ورفض الضابط الإفصاح إذا كان حصل تزويد جوي لطائرات اف 15 اي أم لا، علما أن المسافة هي نحو 1700 كيلومترا، وهذا مدى يصعب على هذا النوع من الطائرات البقاء دون وقود ذهابًا وايابًا.

تطوير الطائرات المقاتلة

الجدير ذكره هنا، أن إسرائيل تطور دائما الطائرات المقاتلة من الأنواع المختلفة وقد تكون طورت مدى التحليق بطرق مختلفة، كما يشير خبراء في مجال تطوير وتحديث الطائرات المقاتلة في إسرائيل.

وكانت إسرائيل قصفت يوم السبت، وفي وضح النهار، ميناء الحديدة في اليمن، ودمرت مصافي بترول ومحطة توليد الطاقة، وأخرجت الميناء عن الخدمة ردا على مسيرة مفخخة اطلقها الحوثي في وقت سابق على تل ابيب أدت لمقتل اسرائيلي وجرح خمسة آخرين.