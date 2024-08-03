طهران: تستعد إسرائيل والولايات المتحدة لضربة انتقامية إيرانية على إسرائيل في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع، حيث وضعت الأخيرة جيشها في حالة تأهب قصوى، بينما عمل المسؤولون الأميركيون على تجهيز طواقمهم العسكرية.

ووسط هذه الاستعدادات، كشف دبلوماسي إيراني أطلعته حكومته على التطورات، أن محاولات دول مختلفة لإقناع طهران بعدم التصعيد كانت ولا تزال بلا جدوى في ضوء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

وأضاف الدبلوماسي أن "لا جدوى من ذلك. لقد تجاوزت إسرائيل كل الخطوط الحمراء. وسيكون ردنا سريعاً وقوياً"، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

"خلال أسبوع"

فيما قال مسؤول أميركي إن إدارة بايدن تتبنى نهجاً حذراً في الوقت الحالي مع عدم وجود أي مؤشر على أن إيران اتخذت قراراً بشأن ما إذا كانت سترد وكيف، وتوقع أن أي رد من المرجح أن يكون على بعد بضعة أيام إلى أسبوع.

بدوره، أشار أندرو تابلر، المدير السابق لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، إلى أن "قلة الاتصالات تعني إمكانية سوء تقدير الخطوة التالية على سلم التصعيد".

وتابع قائلاً إنه "قد تكون النتيجة دوامة يصعب السيطرة عليها بدلاً من رد محدود مثل الذي حدث في نيسان (أبريل)" الماضي.

من جانبه، أوضح المحلل الجيوسياسي الإيراني المستقل مصطفى باكزاد أن طهران تكافح من أجل تحديد ردها، لأن الاغتيال على أراضيها يستدعي الرد، لكنها لا تستطيع تحمل تصعيد لا يمكن السيطرة عليه.

وأضاف باكزاد: "لقد تم دفع النظام إلى زاوية ضيقة حيث لا توجد سوى خيارات سيئة".

حاملات طائرات

وكان البنتاغون قد أعلن في وقت متأخر أمس الجمعة، أنه يحرك أصولاً عسكرية إلى الشرق الأوسط قبل الرد المتوقع.

وللحفاظ على حاملة طائرات أميركية في الشرق الأوسط، أمر وزير الدفاع لويد أوستن مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" الضاربة باستبدال مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت"، والتي توجد الآن في خليج عُمان، وفقاً للمتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ.

كما أمر أوستن طرادات ومدمرات إضافية قادرة على الدفاع الصاروخي لكل من القيادة الأميركية الأوروبية والقيادة المركزية الأميركية، بالإضافة إلى نشر وحدات دفاع صاروخي برية إضافية في المنطقة.

طهران وحزب الله يتوعدان

كذلك، أمر أوستن بإرسال سرب مقاتلات إضافي إلى الشرق الأوسط، وهي خطوة تعزز قدرة الدفاع الجوي الأميركية. خلال ضربة نيسان (أبريل)، ساعدت المقاتلات النفاثة الأميركية في إسقاط الصواريخ الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل.

يذكر أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قال إن الهجوم على عاصمته من شأنه أن يؤدي إلى رد قاس على إسرائيل. فيما قال زعيم حزب الله حسن نصر الله، الذي تحدث يوم الخميس في جنازة شكر، إن القتل نقل الصراع إلى مرحلة مختلفة من التصعيد.