برازيليا: أعلنت الخطوط الجوية البرازيلية، اليوم الجمعة، تحطم طائرة على متنها 62 شخصًا في مدينة فينهيدو بالبرازيل.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط الطائرة.

❗️✈️💥🇧🇷 - #BREAKING: A plane has crashed in São Paulo, Brazil, claiming the lives of 70 people.



Initial reports suggest the aircraft was en route from Cascavel (PR) to Guarulhos (SP).



