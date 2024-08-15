إيلاف من الرباط : استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء بالقصر الملكي بتطوان، العداء سفيان البقالي، الذي توج بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع، خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة (دورة باريس 2024).

وبهذه المناسبة،وشح الملك محمد السادس العداء البقالي بوسام العرش من درجة قائد.

ويعكس هذا الاستقبال،الذي جرى بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى،عبد السلام أحيزون، العناية التي يحيط بها الملك محمد السادس الشباب،وكذا الاهتمام الخاص الذي يوليه لقطاع الرياضة بمختلف تخصصاته.

ويأتي هذا الاستقبال عقب الإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه العداء المغربي خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة، حيث تمكن من الحفاظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي، بعد دورة طوكيو 2020.