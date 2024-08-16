باريس: أطلقت شركة ألعاب الفيديو العملاقة "إبيك غايمز" Epic Games متجرها لتطبيقات الهاتف المحمول الجمعة على الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد" في جميع أنحاء العالم وعلى تلك العاملة بنظام "آي او اس" في أوروبا، ما يسمح للمستخدمين بتجاوز واجهتي "غوغل" و"آبل".

وقد لجأت الشركة المطورة للعبة "فورتنايت" إلى القضاء مرات عدة، كما تدخلت لدى السلطات خلال السنوات الأخيرة لحملها على إجبار هاتين المجموعتين العملاقتين في قطاع التكنولوجيا على فتح نظامي التشغيل الخاصين بهما لمتاجر الشركات التابعة لجهات خارجية، خصوصاً بهدف تجنب دفع عمولة لهما على مشتريات المستهلكين.

وقد فرض القانون الأوروبي للأسواق الرقمية (DMA) هذا الانفتاح على المنافسة في أوروبا، ما أجبر "آبل" على تقديم تنازل لم تعمد إليه العلامة التجارية الأميركية في أي مكان آخر من العالم.

وقال رئيس "إبيك" تيم سويني خلال مؤتمر صحافي من مقر الشركة في السويد "يسعدنا جدا إطلاق ألعابنا على نظامي +اي او اس+ و+اندرويد+ بفضل القانون الأوروبي الجديد".

وبذلك تعود اللعبة الرئيسية المطوّرة من الشركة إلى أجهزة "آي فون" و"آي باد"، بعد أن حُظرت في عام 2020 عندما سعت "إبيك" للتحايل على القواعد وأنظمة الدفع المعمول بها.

ولجذب مطورين آخرين إلى متجره، يعد الناشر بشكل خاص بمشاركة الإيرادات بشكل أكبر لصالحهم.

قال مدير متجر "إبيك غايمز ستور" Epic Games Store ستيف أليسون "لدينا هدف يتمثل في تحقيق 100 مليون عملية تحميل جديدة على الأجهزة المحمولة قبل نهاية العام".

وأضاف "الأمر الوحيد الذي قد يمنعنا من تحقيق ذلك هو الضوابط التي تفرضها شركتا أبل وغوغل، وهي كبيرة للغاية".

وأشارت المجموعة التي تقول إنها تواصلت مع 250 مطورا، إلى الرسوم التي تفرضها شركة آبل والتي، وفقا لها، تثبطهم عن المجيء إلى متجرها عن طريق تقليل ربحيتهم.

وتابع سويني "هذه مجرد بداية لجهد طويل لإعادة ألعابنا إلى جميع هذه المنصات حول العالم، ولن تنتهي المعركة حتى تعود +فورتنايت+ إلى نظام التشغيل +آي أو اس+ في كل مكان مع إعفائها من ضرائب +آبل+".