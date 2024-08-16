اختار البرلمان التايلاندي بيتونغتارن شيناواترا، ابنة الملياردير وزعيم البلاد السابق تاكسين، لتولي منصب رئيسة الوزراء.

وفي عمر الـ37، ستصبح أصغر رئيسة وزراء في تاريخ البلاد، وثاني امرأة تشغل هذا المنصب بعد عمتها ينجلوك.

جاء اختيارها بعد يومين فقط من إقالة رئيس الوزراء السابق سريثا ثافيسين بقرار من المحكمة الدستورية، وكلاهما من حزب "بويا تاي" الذي جاء في المرتبة الثانية في انتخابات 2023 لكنه شكّل تحالفاً حاكماً.

تواجه بيتونغتارن مهمة صعبة تتمثل في إنعاش الاقتصاد التايلاندي المتعثر وتجنب الانقلابات العسكرية والتدخلات القضائية التي أطاحت بأربع إدارات سابقة قادها حزبها.

وقالت بيتونغتارن للصحفيين بعد التصويت يوم الجمعة: "آمل حقاً أن أتمكن من جعل الناس يشعرون بالثقة في أننا قادرون على خلق الفرص وتحسين جودة الحياة وتمكين جميع التايلانديين".

كانت متأثرة بشكل واضح، حتى أن يديها كانت ترتعشان من شدة الحماس.

واعترفت بأنها "ليست الأفضل، ولا الأكثر موهبة في الغرفة"، لكنها تقول "دائماً ما أعتقد أن لدي إرادة قوية وفريقاً جيداً... فريقي قوي، ذو خبرة، ومصمم ونتشارك نفس الأفكار، هذا شيء أقدره كثيراً".

حصلت بيتونغتارن على 319 صوتاً مؤيداً مقابل 145 صوتاً ضدها، وهي بذلك رابع فرد من عائلة شيناواترا يتولى منصب رئيس الوزراء في العقدين الأخيرين.

وقد تمت الإطاحة بالأعضاء الثلاثة الآخرين، بمن فيهم والدها تاكسين وعمتها ينجلوك، من خلال انقلابات عسكرية أو أحكام المحكمة الدستورية.

وكانت المحكمة نفسها قد أقالت ثافيسين يوم الأربعاء لتعيينه في حكومته محامياً سابقاً كان قد سُجن في وقت ما.

وقالت بيتونغتارن يوم الجمعة إنها شعرت "بالارتباك" و"الحزن الشديد" عند معرفتها بإقالة سريثا.

وأوضحت أنها قررت أنه "قد حان الوقت لفعل شيء من أجل الحزب ومن أجل البلاد" بعد حديثها معه ومع أسرتها.

وأضافت أن والدها، تاكسين، اتصل بها لتشجيعها على "بذل قصارى جهدها"، وقال إنه سعيد لأنه لا يزال قادراً على رؤيتها تتولى هذا المنصب.

يعطي تعيين بيتونغتارن دفعة جديدة لقيادة البلاد، وربما يأمل أعضاء حزب "بويا تاي" أن تتمكن من إحياء حظوظ الحزب السياسية.

كان تاكسين قد أصبح رئيساً للوزراء لأول مرة في عام 2001، لكن فترة ولايته الثانية انتهت بشكل مفاجئ بعد أن أطيح بحكومته في انقلاب عسكري عام 2006، وعاد إلى تايلاند بعد 15 عاماً من المنفى في أكتوبر الماضي، قبل ساعات فقط من تصويت البرلمان على اختيار سريثا رئيساً للوزراء.

سمح له بالعودة كجزء من اتفاق كبير مع أعدائه المحافظين القدامى، الذين هم الآن في تحالف مع حزب "بويا تاي".

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وفي يونيو/حزيران، وجهت إليه تهمة إهانة النظام الملكي، وهو أبرز شخصية تواجه اتهامات بموجب قانون الإساءة إلى الذات الملكية سيئ السمعة في تايلاند، والذي استُخدم ضد المعارضين السياسيين.

كما تم تفسير الحكم الصادر يوم الأربعاء بفصل سريثا على نطاق واسع على أنه تحذير لتاكسين، الذي لا يزال يهيمن على حزب بويا تاي، لكبح جماح طموحاته.

لقد حققت شقيقة تاكسين، ينجلوك، فوزاً ساحقاً في انتخابات عام 2011، ولكن المحاكم استبعدتها هي أيضاً في وقت لاحق، وأطاحت الانقلاب الثاني بحكومتها، وهي تعيش الآن في المنفى.

كانت بيتونغتارن تقود حملة حزب بويا تاي في انتخابات العام الماضي، عندما كانت في المراحل الأخيرة من حملها، وهو ما أكسبها العديد من المعجبين.

وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية في ذلك الوقت: "أعتقد أن الناس بعد ثماني سنوات يريدون سياسات أفضل للبلاد بدلاً من مجرد الانقلابات"، وأضافت: "إنهم يسعون إلى سياسات تساعدهم في حياتهم".

لقد تم منع الفائز في الانتخابات، حزب "موف فوروارد"، من تشكيل الحكومة من قبل مجلس الشيوخ المعين من قبل الجيش - ما مهد الطريق أمام تشكيل ائتلاف بقيادة حزب بويا تاي مع سريتا كرئيس للوزراء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حلت المحكمة الدستورية حزب موف فوروارد ومنعت 11 من قادته من ممارسة السياسة لمدة عقد من الزمن.

Getty Images بيتونغتارن شيناواترا مع والدها ورئيس الوزراء السابق تاكسين

من هي بيتونغتارن شيناواترا؟

بيتونغتارن شيناواترا، ابنة رئيس الوزراء السابق المخلوع تاكسين شيناواترا، عادت إلى تايلاند في أغسطس الماضي بعد 15 عامًا من المنفى.

في عمر 37 عاماً، أصبحت أصغر رئيسة وزراء في تاريخ البلاد، والمرأة الثانية التي تشغل هذا المنصب بعد عمتها ينجلوك شيناواترا.

تلقت بيتونغتارن تعليمها في مدارس النخبة في تايلاند وفي جامعة بالمملكة المتحدة، وقضت بعض السنوات في العمل في مجموعة فنادق "رندي" التابعة لعائلة شيناواترا، حيث يعمل زوجها كنائب رئيس قسم الاستثمار.

انضمت إلى حزب "بويا تاي" في عام 2021 وتم تعيينها زعيمة للحزب في أكتوبر 2023.

تُعرف في تايلاند بلقب "أونج إنج"، واكتسبت شهرة واسعة منذ قيادتها لحزب "فيو تاي" في الانتخابات العامة العام الماضي.

أثبتت شعبيتها خلال حملتها الانتخابية، حيث استمرت في إلقاء الخطابات في التجمعات الانتخابية حتى الشهر الأخير من حملها بطفلها الثاني.

بتوليها منصب رئيسة الوزراء، تخطو بيتونغتارن نحو حقل ألغام سياسي.

تصف رئيسة الوزراء الجديدة نفسها، بأنها رأسمالية وليبرالية اجتماعية تدعم بقوة قانون الزواج المتساوي الجديد في تايلاند.

ومع ذلك، تظل بيتونغتارن مرتبطة بشخصية والدها القوية، حيث يعتبرها الكثيرون "فتاة أبيها"، ويعتقدون أنها تعمل بتوجيهاته.